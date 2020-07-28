لايف ستايل

شاركت الفنانة إيمان العاصي، متابعيها، بجلسة تصوير جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وأظهرت الصور الفنانة بجلسة كلاسيكية بسيطة، ارتدت خلالها فستان سواريه أسود، بحمالات رفيعة، مكشوف الصدر، تميز بكونه طويلا. كما اعتمدت الفنانة على المكياج السموكي الداكن، مع أقراط وقلادة من الألماسات. وتفاعل العديد من الرواد مع الصور التي حصدت الآف تسجيلات الإعجاب. Advertisements واحتفلت إيمان العاصي بعيد ميلاد صديقتها دينا فؤاد الـ33 عاما. واجتمع مع دينا للاحتفال بعيد ميلادها كل من إيمان العاصي وابنتها، وقاموا بتشغيل عدد من الأغاني بالإضافة إلى تقطيع تورتة عيد الميلاد والتقاط عدد من الصور التذكارية، فضلًا عن مشاركتها وصلة رقص على أغنية الهضبة "ده لو اتساب".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد وصلة رقص مع دينا.. إيمان العاصي في جلسة تصوير "بسواريه وألماسات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.