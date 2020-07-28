منها فيتامين د.. مكملات غذائية تساعد على تقوية المناعة

صحة

أوضحت العديد من الدراسات أن مناعة الجسم هى افضل سلاح لمواجهة فيروس كورونا، مع عدم وجود علاجات حتى الأن لمجابهة الفيروس، ولتقوية المناعة توجد بعض المكملات الغذائية التي تساعد على تقوية المناعة، منها كما جاءت في صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

فيتامين د

يلعب فيتامين د دورا في مكافحة العدوى وتقوية المناعة، وأوصت بعض الدراسات بتناول الأطعمة والعصائر التي تحتوى على فيتامين د لأهميته.

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ويعد مرضى السكري من أكثر الأشخاص تعرضاً للمضاعفات الخطيرة لفيروس كورونا، ولهذا السبب من الضروري التحكم بمستويات سكر الدم، ويمكن أن يساعد مكمل غذائي معين في ذلك.

الحفاظ على نظام غذائي جيد ومتوازن وممارسة الرياضة بانتظام، أمر أساسى لمرضى السكري من النوع 1 والنوع 2".

الماغنسيوم

أن الماغنسيوم يلعب دوراً أساسياً في إدارة مستويات السكر في الدم، للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2".

فيتامين سي

المكمل الثالث هو فيتامين سي، حيث يلعب دوراً هاماً في دعم نظام المناعة، ومن الأطعمة التي تحتوى على فيتامين سي الفلفل الأحمر، الأخضر، البروكلى، البطاطس.