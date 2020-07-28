كتب: هن - 02:57 ص | الثلاثاء 28 يوليو 2020

استغلي فاكهة الصيف الموجودة لديكِ وحضري لأسرتك آيس كريم بطيخ شهي وذو مذاق لذيذ، بخطوات الشيف غادة جميل. المكونات آيس كريم بطيخ نصف كيلو بطيخ Advertisements لون طعام أحمر 3 عبوات كريم شانتي عصير ½ ليمونة طريقة عمل آيس كريم بطيخ في خلاط كهربائي اضربي قطع البطيخ في الخلاط ضيفي كريم شانتي البودرة ولون الطعام وعصير الليمون. يوضع في علبة في الفريزير حتى يتماسك

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