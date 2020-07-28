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طريقة عمل آيس كريم بطيخ

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كتب: هن -

02:57 ص | الثلاثاء 28 يوليو 2020

آيس كريم بطيخ

استغلي فاكهة الصيف الموجودة لديكِ وحضري لأسرتك آيس كريم بطيخ شهي وذو مذاق لذيذ، بخطوات الشيف غادة جميل. 

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المكونات 

آيس كريم بطيخ

نصف كيلو بطيخ

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لون طعام أحمر

3 عبوات كريم شانتي

عصير ½ ليمونة

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طريقة عمل آيس كريم بطيخ

في خلاط كهربائي اضربي قطع البطيخ في الخلاط

ضيفي كريم شانتي البودرة ولون الطعام وعصير الليمون.

يوضع في علبة في الفريزير حتى يتماسك

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