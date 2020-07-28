الأشعة فوق البنفسجية تؤذي العين

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

حذرت الجمعية الألمانية لأطباء العيون من خطورة أشعة الشمس فوق البنفسجية على العين؛ حيث إنها قد تتسبب في التهابات مؤلمة في الشبكية والقرنية في حال كثافتها العالية أو في حال التعرض لها لفترة طويلة دون حماية. وفي أسوأ الأحوال قد تُلحق تلفيات مستديمة بالعين.

ولتجنب هذه المخاطر، تنصح الجمعية بحماية العين من أشعة الشمس بارتداء نظارة شمسية توفر حماية كافية ضد الإبهار والأشعة فوق البنفسجية، لاسيما بالنسبة لمرضى المياه البيضاء بعد إجراء التدخل الجراحي؛ نظرا لأن عدسة العين الاصطناعية لا تحمي الشبكية من أشعة الشمس فوق البنفسجية بشكل جيد مثل العدسة الطبيعية.

كما ينطبق الأمر ذاته على الأطفال؛ حيث تكون عدسات أعينهم أكثر نقاءً، وبالتالي أكثر قدرة على إنفاذ الضوء مقارنة بالبالغين.

وأشارت الجمعية إلى أنه يمكن الاستدلال على إصابة العين بحروق شمسية بعد قضاء يوم في الهواء الطلق مثلا من خلال احمرار العين أو الشعور بشد في عضلة العين أو زيادة إفرازات الدموع. وفي هذه الحالة ينبغي إراحة العين من خلال عدم التعرض لأشعة الشمس لبضعة أيام.