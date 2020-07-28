"أمهات مصر" لـ"أولياء الأمور": ابعدوا أبناءكم عن الشواطئ لحين فتحها رسميا

ماما

طالبت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، أولياء أمور الطلاب خاصة الذين انتهوا من الامتحانات ويرغبون للذهاب للمصايف بتجنب الشواطئ المفتوحة وغير المؤمَّنة، وذلك حفاظا على حياتهم وحياة أبنائهم من الغرق.

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وأضافت "عبير"، في بيان لها، أن الأيام والأسابيع الماضية شهدت حالات غرق لشباب في مقتبل العمر فى شواطئ مثل النخيل والصفا في محافظة الإسكندرية، مخالفين قرار مجلس الوزراء الذى نص على غلق الشواطئ في الوقت الحالي، ومع ارتفاع الأمواج أدى لغرق هؤلاء الشباب، رحمهم الله جميعا.

وأوضحت "عبير"، أن أغلب طلاب المراحل التعليمية المختلفة انتهوا من امتحاناتهم وعدد كبير منهم يذهب للمدن الساحلية والمصايف، مطالبة هؤلاء بعدم النزول للشواطئ مؤقتا حفاظا على أرواحهم ولحين عودة الحياة لطبيعتها بشكل كامل في أقرب وقت.

وكانت شهدت الأيام الماضية محافظة الإسكندرية غرق 11 شخصا بشاطئ النخيل و4 أشخاص بشاطئ الصفاء المجاور له وشخص آخر في بلطيم بكفر الشيخ.