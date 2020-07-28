كتب: هن - 01:00 ص | الثلاثاء 28 يوليو 2020

قدمت الشيف أميرة شنب، طريقة عمل آيس كريم جوز هند، وذلك من خلال برنامجها "أميرة في المطبخ" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهو من أنواع الحلويات التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل. مقادير عمل آيس كريم جوز هند 2 كوب لبن جوزهند 4 ملاعق صغيرة نشا ذرة 1 وربع كوب كريمة جوزهند ثلثا كوب سكر Advertisements 2 ملعقة كبيرة شربات ربع ملعقة صغيرة ملح 3 ملعقة كبيرة جبنة كريمة 1 كوب جوزهند مبشور محمص طريقة عمل آيس كريم جوز هند يخلط لبن جوزالهند مع النشا ثم يرفع على النار مع كريمة جوزالهند والسكر والشربات والملح ثم ترفع من على النار وتخلط مع الجبنة الكريمي وجوزهند محمص ثم تدخل الفريزر حتى التجمد

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