قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة.. الأمهات: كان نفسنا تظهر قبل العيد

ماما

"النتائج مبشرة"، هكذا طمأن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم طلبة الثانوية العامة، قبل أيام من إعلان النتيجة، بداية شعور بالقلق والتوتر صاحبت أمهات طلبة الثانوية العامة وخاصة بسبب اختلاف ظروف امتحانات هذا العام في ظل جائحة كورونا.

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نهلة: مستنين النتيجة بفارغ الصبر.. وكان نفسى تظهر قبل العيد

"كان نفسنا النتيجة تظهر قبل العيد علشان نرتاح"، بهذه العبارة بدأت نهلة طارق، ولية أمر طالبة بمرحلة الثانوية العامة حديثها لـ "هُن"، معبرة عن قلقها من انتظار النتيجة، "الامتحانات السنة دي كانت مختلفة علشان ظروف كورونا وكلنا خايفين من النتيجة رغم طمأنة وزير التعليم بارتفاع نسب النجاح.

ماجدة: أولادنا عدى عليهم أوقات صعبة

أوقات صعبة مرت على ماجدة خالد، والدة طالب بمرحلة الثانوية العامة والذى يعانى من ضعف المناعة، والقلق الذى ينتابها في كل مرة يخرج ابنها لتأدية الامتحان، "أصعب امتحانات مرت علينا وقت كورونا، كنا بننتقل من الامتحان للدكتور".

تنتظر "ماجدة" ونجلها نتيجة الثانوية العامة، "مش هرتاح غير لما النتيجة تظهر، ابنى كان نفسه يدخل كلية هندسة وأتمنى إنه يقدر يحقق حلمه".