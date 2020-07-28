لا يتجاوز الدقيقتين.. وقت مفعول المعقم على اليدين

صحة

تحولت المعقمات إلى شيء أساسي بعد جائحة كورونا، وذلك لمنع خطر الإصابة، وللاستفادة من فاعلية المعقمات لا بد من فرك اليدين جيدًا بها، بحيث يصل إلى المناطق التي تتراكم بها الفيروسات، مثل بين الأصابع وأسفل الأظافر، ولمعقمات اليدين وقت فعال للحماية من الفيروسات المختلفة، منها كما أوردها موقع "تايمز أوف إنديا".

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الوقت الفعال للمعقم

بحسب الخبراء، فإن الوقت الذي يبقى فيه مفعول المعقم على اليدين لا يتجاوز الدقيقتين، لذا يُنصح بإعادة استخدام المعقم كلما تمت ملامسة أسطح ملوثة.

وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC" باستخدام معقم لليدين يحتوي على 60% على الأقل من الكحول وفركها لمدة 30 ثانية على راحة يديك لقتل الجراثيم الموجودة على السطح.

طرق تساعد على الحماية من العدوى

تنظيف اليدين مباشرة قبل تناول الطعام أو لمس وجهك.

تنظيف اليدين بالماء والصابون

يجب الحرص على تنظيف اليدين بالماء والصابون جيداً لأنه أكثر فاعلية من استخدام المعقم في التخلص من الجراثيم والفيروسات وقتلها.