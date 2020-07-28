الامارات | 2500 فنان وموسيقي في أكبر حفلة افتراضية عالمية بدبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 2500 فنان وموسيقي في أكبر حفلة افتراضية عالمية بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم، بالتعاون مع شبكة الإذاعة العربية، عن فتح باب التسجيل أمام الراغبين بفي الانضمام إلى أكبر فرقة متخصصة في موسيقى الروك في العالم «Rockin’1000»، والتي ستحيي حفلاً موسيقياً عالمياً هو الأول من نوعه على الإطلاق في 30 أكتوبر المقب لبمناسبة افتتاح موسم اليوبيل الفضي (الخامس والعشرين) للقرية العالمية. وتسعى فرقة الروك الشهيرة «روكن 1000» إلى تسجيل مئات المواهب من الإمارات للمشاركة في هذا الحفل التاريخي الافتراضي الذي سيشهد مشاركة 2500 فنان وموسيقي من جميع أنحاء العالم تجسيداً لقوة الروابط الإنسانية والتنوع الثقافي الذي تمثّله القرية العالمية.

وكانت القرية العالمية قد أعلنت أخيراً، عن موعد افتتاح موسمها الـ25 ليكون يوم الأحد 25 أكتوبر 2020، واعدةً ضيوفها بأن موسم اليوبيل الفضي سيكون مختلفاً عن جميع المواسم السابقة مع باقة متنوعة من الفعاليات والعروض والتجارب المثيرة التي تتناسب مع مختلف الأذواق والأعمار، ويُشكل الحفل الافتتاحي الذي ستحييه الفرقة الشهيرة مثالاً حياً على ذلك. وسيتم بث الحفلة الافتراضية على شاشات المسرح الرئيس في القرية العالمية.

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وقالت المدير التنفيذي للتسويق والفعاليات في القرية العالمية جاكي إيلنبي: «ترتكز رؤيتنا الأساسية في القرية العالمية على العمل بشكل مستمر للتقريب بين شعوب وثقافات العالم، لذا سعينا في موسمنا الـ25 إلى البحث عن طرق جديدة يمكنها أن تسهم في تعزيز رؤيتنا».

تأسست فرقة الروك الشهيرة «Rockin’1000» على يد فابيو زافاجنيني وفريقه قبل خمس سنوات، وذلك عندما قام بدعوة 1000 موسيقي لإحياء حفلِ في مدينة تشيزينا بهدف إقناع فرقته المفضلة «فو فايتر - Foo Fighters»، لإضافة المدينة إلى جدول جولتها الموسيقية. ولم يتخيل يوماً أن المشروع الذي بدأ كفكرة بسيطة، سيتحول ذات يوم إلى ظاهرة عالمية فريدة من نوعها.

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