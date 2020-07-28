الامارات | «الأضحى الذكي».. معرض لـ «إقامة دبي» لإسعاد الموظفين

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأضحى الذكي».. معرض لـ «إقامة دبي» لإسعاد الموظفين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي معرض عيد الأضحى الذكي، تحت شعار: «عطاء في عملي.. وسلامة في بيتي»، انطلاقاً من حرص الإدارة على إسعاد موظفيها.

افتتح المعرض رئيس مجلس إدارة جمعية المخترعين الإماراتية، المخترع أحمد مجان، بحضور نائب مدير عام إقامة دبي، اللواء عبيد مهير بن سرور، ومساعدي المدير العام ونوابهم والمستشارين، ورئيس تحرير صحيفة «الإمارات اليوم» سامي الريامي، وعدد من الضباط والمسؤولين في «إقامة دبي».

وأكد اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، حرص الإدارة على دعم كل المبادرات، التي تسهم في تعزيز جودة الحياة، في بيئة العمل السعيدة والإيجابية، بما يسهم إيجاباً في تعزيز الكفاءة والأداء وإنتاجية الموظفين، من هنا كان الحرص على دعم تنفيذ المعرض بأسلوب ذكي، بناء على النتائج الإيجابية التي حققها المعرض السابق، ونسبة رضا بلغت 93%.وذكر اللواء عوض العويم، مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية والمالية في إقامة دبي، أن المعرض سيعزز تجربة مستخدمي بطاقة السعادة للخصومات، التي توفرها إقامة دبي لموظفيها وأقاربهم للحصول على احتياجاتهم لعيد الأضحى المبارك، كما سيسهم في تسهيل الوقت والجهد عليهم، للحصول على خدمات متميزة على مدار الساعة، ما يؤثر إيجابياً في الرضا الوظيفي للموظفين وزيادة الإنتاجية.

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وأوضحت رئيس قسم السعادة والإيجابية بالوكالة ومسؤول فرع بطاقة السعادة، مريم المالح، أن المعرض يوفر منصة تسوق شاملة، تتضمن أفضل العروض والمنتجات من أصحاب المحال التجارية المشاركين في بطاقة السعادة، ويستمر المعرض حتى 30 يوليو الجاري، عبر التطبيق الذكي «كفاءتي»، الخاص بموظفي إقامة دبي، وتطبيق السعادة للأقارب. ويشارك في المعرض أكثر من 60 جهة تجارية تتضمن محال ألبسة رجالية ونسائية وعطور وحلويات، ومتاجر أخرى عامة، وتلبي تلك المحال مستلزمات العيد، والمستلزمات الأخرى.

• «المعرض» يوفر منصة تسوق شاملة، تتضمن أفضل العروض والمنتجات من أصحاب محال تجارية.

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