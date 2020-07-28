الامارات | غرافيك.. 2020 عام المريخ

شكرا لقرائتكم خبر عن غرافيك.. 2020 عام المريخ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لم يسبق أن وصلت مثل هذه المجموعة المتنوعة من المعدات العلمية إلى كوكب آخر في الوقت نفسه، وبهذه الطموحات الواسعة. وستشمل البعثات من دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة والصين مسبارين ومركبتين متجولتين ومختبراً سطحياً ثابتاً، وحتى طائرة هليكوبتر. وتهدف البعثات إلى دراسة كل شيء على الكوكب الأحمر بدءاً من رواسب المياه المدفونة وصولاً إلى الجزء العلوي من غلافه الجوي، مع التركيز بشكل خاص على البحث عن أشكال الحياة.

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