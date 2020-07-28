الامارات | «الإبداع شمس لا تغيب» معرض افتراضي عبر منصة «العويس الثقافية»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الإبداع شمس لا تغيب» معرض افتراضي عبر منصة «العويس الثقافية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية عبر منصتها الفنية الافتراضية معرض «الإبداع شمس لا تغيب» لجماعة الجدار الفنية، حيث عُرضت أعمال فنية لكل من الفنانين أحمد حيلوز، وإحسان الخطيب، ومحمود الرمحي، ومحمد فهمي، ومحمد يوسف، ونجاة مكي، وفريد فاضل، وسالم الجنيبي ورحاب صيدم، والراحل عبدالكريم السيد، وذلك من خلال عرض فيلم خاص عن أعمال المشاركين في المعرض أنتجته المؤسسة باللغتين العربية والإنجليزية.

وأكد أمين عام مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية عبدالحميد أحمد أن هذا المعرض، يأتي تزامناً مع إطلاق المنصة الفنية للفنون التشكيلية عبر الفضاء الافتراضي الواسع.

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