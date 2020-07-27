إنجي المقدم تنشر صور الاحتفال بعيد ميلادها: شكرا على حب أهلي وأصحابي

علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة إنجي المقدم، متابعيها، بصور من حفل عيد ميلادها، الذي جاء قبل عدة أيام، وذلك عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام".

ونشرت "المقدم" صور الاحتفال بعيد الميلاد، معلقة عليها: "شكرًا يارب.. شكرًا على كل كلمة حلوة وعلى كل دعوة حلوة شكرًا على حب أهلى وحب أصحابى.. شكرًا على كل الطاقة العظيمة اللي كانت حواليا ومحوطاني من اللي أعرفه ومن اللي ماعرفوش".

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وتابعت "المقدم" في تعليقها: "دى نعمة كبيرة أوي أوي أوي هفضل أشكرك يا رب عليها طول عمرى.. الحمد لله".

وتفاعل معها متابعوها في التعليقات: "عيد ميلاد أحلى إنسانة في الدنيا" "قلبي العسل" "كل سنة وأنتي طيبة".

ويذكر أن الفنانة إنجي المقدم تشارك في بطولة فيلم "30 مارس"، وهو من بطولة الفنان أحمد الفيشاوي، وخالد الصاوي وأسماء أبواليزيد وندى موسى.