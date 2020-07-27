لايف ستايل
شاركت عارضة الأزياء الأمريكية من أصل فلسطيني جيجي حديد عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، جزءا من عملها على بيتها، وتصميم ديكورات مستوحاة من الأصل العربي.
وكتبت جيجي حديد في تعليقها على الصور، "قضيت العام الماضي في تصميم وتنظيم مشروع شغفي (بقعة الأحلام)، بالطبع كان كل شيء قد تم تجميعه مباشرةً قبل الحجر من خارج المدينة".
وأكملت، "أنا متحمسة للوقت الذي سأقضيه لأستمتع بجميع الزوايا الخاصة في بيتي التي تم إنشاؤها بمساعدة قليلة من بعض مصمميني المفضلين، الذي نفذوا أفكاري ولم يدعونني مجنونة".
واختتمت: "بالإضافة إلى أمي التي هي أعظم من ساعدني، ممتنة للجميع وإلى الأبد".
وظهر في الصور الأقمشة الملونة المستوحاة من الثقافة العربية، بالإضافة إلى كف أرزق والمعروف بمنعه للحسد في الثقافة العربية أيضا.
يذكر أن جيجي حديد قد أعلنت في الأول من مايو الماضي أنها سترزق بطفل من صديقها المغني زين مالك، مشيرة إلى أنّهما في سعادة غامرة بهذا الحدث الجميل.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. لقطات من بيت جيجي حديد: كف ما شاء الله وحمام مفتوح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.