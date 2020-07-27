شيرين تخطف الأنظار في جلسة تصوير على البحر بـ"الأزرق" بعد غياب طويل

لايف ستايل

بفستان أزرق طويل فضفاض خضعت الفنانة شيرين لجلسة تصوير جديدة على أحد شواطئ البحار خلال قضائها إجازة العطلة الصيفية.

وتداولت صور جلسة التصوير للفنانة شيرين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد غياب عن وسائل الإعلام والأعمال الفنية، حيث اشتهرت بدور "لينا بنت الحمش بيه" في مسرحية المتزوجون عام 1979.

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وخطفت الفنانة شيرين الأنظار إليها في جلسة التصوير، إذ بدت بحيوية ونشاط، كما أظهرت الصور اللياقة البدنية التي تتمتع بها.

وتميزت الفنانة شيرين بالعديد من الأعمال الفنية التي قدمتها سواء في التليفزيون أو المسرح التي كان أبرزها مسرحية "المتزوجون"، أما في الدراما فقدمت أعمال كثيرة كان آخرها "جراند أونيل" "سابع جار" "لعنة كارما".