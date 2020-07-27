لايف ستايل
بفستان أزرق طويل فضفاض خضعت الفنانة شيرين لجلسة تصوير جديدة على أحد شواطئ البحار خلال قضائها إجازة العطلة الصيفية.
وتداولت صور جلسة التصوير للفنانة شيرين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد غياب عن وسائل الإعلام والأعمال الفنية، حيث اشتهرت بدور "لينا بنت الحمش بيه" في مسرحية المتزوجون عام 1979.
وخطفت الفنانة شيرين الأنظار إليها في جلسة التصوير، إذ بدت بحيوية ونشاط، كما أظهرت الصور اللياقة البدنية التي تتمتع بها.
وتميزت الفنانة شيرين بالعديد من الأعمال الفنية التي قدمتها سواء في التليفزيون أو المسرح التي كان أبرزها مسرحية "المتزوجون"، أما في الدراما فقدمت أعمال كثيرة كان آخرها "جراند أونيل" "سابع جار" "لعنة كارما".
كانت هذه تفاصيل خبر شيرين تخطف الأنظار في جلسة تصوير على البحر بـ"الأزرق" بعد غياب طويل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.