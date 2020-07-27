محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - حسناء الشيمي يحتاج مرضى السكري إلى إجراء العديد من الفحوصات الطبية بشكل منتظم للوقاية من الإصابة ببعض المضاعفات الصحية الناتجة عن هذا المرض المزمن والكشف المبكر عن أي مشكلة يمكن التعرض لها. لقراءة المزيد..اضغط هنا

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كانت هذه تفاصيل خبر لمرضى السكري.. 10 فحوصات مهمة يجب القيام بها في موعدها (فيديوجرافيك) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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