6 نصائح تحميك من عسر الهضم في العيد (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي: تحتاج اللحوم الحمراء إلى وقت طويل في الهضم، وعادة ما تأخذ يومين إلى 4 أيام، وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون والبروتين، لذا يجب اتباع بعض الإجراءات البسيطة للوقاية من عسر الهضم. لقراءة المزيد..اضغط هنا

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