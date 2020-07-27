مهم لكِ.. أعراض الخلل الهرموني وما يحدثه من تغيرات بجسمك ومزاجك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يتم التحكم في العديد من العمليات المهمة في أجسامنا بواسطة الهرمونات، لذا عندما يتعطل إنتاجها، يؤثر ذلك على مزاجنا وسلوكنا ورفاهيتنا ومظهرنا، ولكن كيف نفهم أن المشكلة ناتجة عن الهرمونات؟

يوضح لنا موقع "brightside" الأمريكي العلامات الأكثر شيوعا للخلل الهرموني لدى السيدات.

ما هو الخلل الهرموني؟

الهرمونات عبارة عن ناقلات كيميائية في جسمنا، تنتج في الغدد الصماء وتنتقل مع مجرى الدم إلى الأنسجة والأعضاء لتخبرها بوظائفها، بالإضافة إلى أنها تساعد الجسم على التحكم وتنظيم العمليات الرئيسية فيه، كالتمثيل الغذائي ومعدل ضربات القلب والنوم والإنجاب ومستويات المزاج والتوتر ودرجة حرارة الجسم، وفق لما ذكر موقع "medicalnewstoday".

ويحدث الخلل الهرموني عندما يقوم الجسم بزيادة أو نقص إنتاج هرمون معين، ومهما كان الفرق قليلا من حيث مقدار إنتاج الهرمون المطلوب، قد يكون تأثيره عظيما على الجسم، بالإضافة إلى أن مستويات الهرمونات تتقلب في جسمنا طيلة الوقت خلال حياتنا بحسب مراحل نمونا.

أعراض الخلل الهرموني عند النساء:

1- ظهور مفاجئ لحب الشباب:

يمكن أن يظهر حب الشباب والرؤوس السوداء إذا كانت مسامك مسدودة، ومع ذلك، يدعي بعض الأطباء أن ظهور حب الشباب المفاجئ قد يكون ناتجا عن التغيرات الهرمونية المفاجئة في الجسم.

وعلى سبيل المثال، يؤدي مستوى الأندروجين المنخفض جدا إلى ظهور حب الشباب في جميع أنحاء الجسم، ويمكن ملاحظة مثل هذه الأشياء غالبا خلال سنوات المراهقة.

2- الصداع المتكرر:

وفقا لأطباء الغدد الصماء، يمكن أن يكون سبب الإصابة بالصداع غالبا (باستثناء الإجهاد والتعب) منخفضا في مستوى هرمون الاستروجين.

والاستروجين هو هرمون أنثوي يتم إنتاجه في المبيض ويتحكم في جميع عمليات التمثيل الغذائي في الدماغ والحبل الشوكي، لهذا السبب إذا كان لديك الكثير أو القليل منه، فقد يكون سبب الصداع النصفي أو مزاج سيئ مستمر.

3- الأرق المتكرر:

الأرق علامة خطيرة للغاية لأنه قد يكون مرتبطا بمستوى منخفض من البروجسترون الذي يمكن أن يساعدك على الاسترخاء وتهدئة نفسك، وغالبا ما تؤدي التغييرات في مستوى هذا الهرمون إلى الأرق.

ووفقا لأكاديمية الطب النفسي الجسدي، فإن هرمون الاستروجين والبروجسترون منخفضان جدا لدى النساء اللاتي ولدن للتو، لهذا السبب قد تجد بعض النساء صعوبة في النوم خلال هذه الفترة.

4- زيادة التعرق:

التعرق المفاجئ أو الحمى هي أكثر العلامات شيوعا على وجود خلل في التوازن الهرموني، حيث تتحكم الهرمونات في درجة حرارة الجسم، لذلك إذا كان لديك نوع من عدم التوازن، فقد تشعر بالحر الشديد فجأة، ووفقا للأطباء، هذا العرض شائع بعد انقطاع الطمث عندما يكون مستوى الهرمون غير مستقر للغاية، وفي حالات أخرى، يشير هذا العرض إلى وجود مشكلة في الجسم.

5- التعب المستمر:

كلنا نتعب من وقت لآخر، ولكن إذا كنت تشعر بالتعب طوال الوقت، حتى عندما تكون مستريحا، فقد يكون هذا علامة على اختلال التوازن الهرموني، بجانب أن التعب المزمن يمكن أن يكون ناتجا عن مشاكل في إنتاج هرمونات الغدة الدرقية.

٦- تغير الوزن المفاجئ:

إذا كان لديك خللا هرمونيا، يمكن لجسمك اكتساب الوزن بغض النظر عن الأطعمة التي تتناولها حسب نقص أو زيادة إنتاج هرمونات معينة، ويمكن أن يجعل الجسم يحافظ على الدهون ويفقد كتلة العضلات.

وقد يؤدي ارتفاع مستويات هرمون الاستروجين أو الكورتيزول أو الأنسولين مع انخفاض مستوى هرمون التستوستيرون إلى تخزين الدهون في البطن، ويؤدي أيضا انخفاض مستوى هرمونات الغدة الدرقية إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي ويؤدي إلى زيادة كتلة الجسم.

7- تساقط الشعر:

يمكن أن يحدث فقدان الشعر المفرط بسبب هرمونات الغدة الدرقية أو الأنسولين أو التستوستيرون، ومع ذلك، عندما يكون لدى النساء مستوى عالي من هرمون التستوستيرون، يؤدي ذلك إلى تساقط الشعر، حيث يحاول هرمون مشتق من هرمون التستوستيرون تدمير بصيلات الشعر، ما يؤدي إلى تساقط الشعر.

8- مشكلات الهضم:

أظهرت دراسة أجريت في جامعة تكساس أن مستوى عال من هرمون الاستروجين يؤثر على البكتيريا المعوية، بالإضافة إلى أن المستويات العالية من الهرمونات في المبيضين يمكن أن تؤدي إلى النوبات وآلام المعدة.

9- نوبات الجوع غير المنضبط:

تقوم أجسامنا بتجميع الهرمونات المسؤولة عن شهيتنا وجوعنا، ويؤدي عدم توازن هذه الهرمونات إلى نوبات من الجوع لا يمكن السيطرة عليها، حيث اكتشف الأطباء أن هناك نوعان من الهرمونات التي يجب أن تكون متوازنة للسيطرة على الجوع وهما" الليبتين والغريلين"، و يقلل الليبتين من الجوع عندما نأكل شيئا ويقوم الجريلين بالعكس، فهو يتيح لنا معرفة متى حان وقت تناول الطعام.

10- النسيان:

يمكن أن يكون سبب النسيان المستمر والتركيز المنخفض بسبب عوامل مختلفة، بما في ذلك اختلال التوازن الهرموني، وأظهرت الدراسات أن انخفاض مستويات هرمون الاستروجين قد يسبب النسيان، وعدم القدرة على التركيز، ويؤثر انخفاض مستوى الكورتيزول على الذاكرة قصيرة المدى.

11- تغيرات الثدي:

يعد تغير حجم الثدي أحد أخطر علامات المشاكل في الجسم، حيث يؤثر الانخفاض المفاجئ في مستوى هرمون الاستروجين على ترطيب البشرة ومرونتها، هذا هو السبب في أن الثديين يمكن أن يفقدا شكلهما ويتغير حجمهما.

وإلى جانب ذلك، داخل الثدي نفسه، قد يظهر شيء صلب يمكن أن يسبب الكثير من الانزعاج، وفقا للمعهد الوطني للسرطان، تحدث تغيرات الثدي نادرا جدا وفي معظم الأحيان، لا علاقة لهذه التغييرات بالسرطان، ويحدث هذا فقط بسبب التغيرات الهرمونية أو قبل انقطاع الطمث.