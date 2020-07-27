لا تتناولها بكثرة.. 5 أطعمة كاملة الدسم تضر صحتك (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أمنية قلاوون: أكدت جمعية السكري الأمريكية، على ضرورة الابتعاد عن الأطعمة الدسمة، حيث تزيد من فرص الإصابة بالسكري من النوع الثاني، لاحتوائها على نسبة عالية من السعرات الحرارية والدهون غير الصحية. لقراءة المزيد..اضغط هنا

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