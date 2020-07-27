هل تحب الذرة المشوي وتأكله باستمرار؟.. إليك ما يحدث لجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

الذرة المشوي من الأكلات المحببة لدى الكثيرين خصوصا خلال فصل الصيف، والبعض يتناولها كمسليات، إذ يتمتع بقدر كبير من القيم الغذائية التي نستعرض لكم، وفقاً لما ذكره الدكتور سيد حماد استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية لــ"الخليج 365".

- تناول الذرة المشوي بشكل يومي لا ضرر فيه، طالما بالقدر المناسب حتى لا يتسبب في زيادة الوزن.

- غني بقدر كبير من الألياف الغذائية التي تتسبب في الإحساس بالشبع وتعمل على تحسين عمل الجهاز الهضمي، ما يقلل من فرص الإصابة بعسر الهضم والإمساك والانتفاخ.

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- يحتوي على نشويات معقدة (ذو مؤشر سكري منخفض جدا)، لذا فهو مناسبًا لمرضى السكر، ويعمل على تنظيم السكر بالدم، وتقليل مستويات الكوليسترول بالدم.

- يحتوي على نسب عالية من مجموعة فيتامينات "ب" ما عدا فيتامين ب 12، كما أنه يحتوي على أملاح معدنية والبروتينات.

- كما أن جنين حبة الذرة يحتوي على نسبة من الدهون، لذا لا يفضل تناول أكثر من ثمرة ذرة واحدة يومياً.

- تجنب زيادة الوزن عند تناول الذرة يومياً يجب أن يحافظ الشخص على الكمية التي يتناولها من النشويات عموماً في يومه.