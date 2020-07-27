إبرُ البلازما للوجه..لاستعادة الشباب

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 يوليو 2020 10:44 مساءً - مهما حاولنا الحفاظ على بشرتنا لا بد وأن يترك العمر علامات على وجوهنا، لكن التطور الهائل في عالم التجميل دون جراحة فتح باب الأمل؛ لاستعادة البشرة شبابها وحيويتها؛ لذا يلجأ الكثيرون لتقنية إبرِ البلازما للوجه.



ما هي تقنية البلازما للوجه؟

البلازما للوجه



هي عبارة عن تقنية يتم فيها استخدام الدم الخاص بالمريض أو المريضة ومعالجته لتنقية البلازما المفيدة منه، ثم إعادة حقنها في الوجه، لأغراض تجميلية عديدة مثل تعزيز إنتاج الكولاجين وتحسين مظهر البشرة.

وعادة ما يتم حقن البلازما في الوجه بمرافقة تقنية الإبر الدقيقة؛ لمضاعفة فعالية العلاج والخروج بنتائج أفضل.

تابعي المزيد: الطرق الصحيحة لحماية البشرة من الشمس



فوائد حقن البلازما للوجه

حقن البلازما للوجه



• يعمل حقن البلازما في منطقة الوجه على إعادة النضارة والتوهّج للجلد في تلك المنطقة.

• يعمل هذا العلاج على تصغير مسامات الوجه، وجعل الوجه يبدو أكثر امتلاءً وحيوية.

• من فوائد حقن البلازما للوجه، أنها تعمل على توحيد لون البشرة وإزالة الخطوط عن سطح الجلد، والتخلّص من علامات شد وتمدد الجلد وآثار أو ندبات حب الشباب.

• يحسّن هذا العلاج من مرونة جلد الوجه، ويجعل الجلد يبدو بشكل أصغر، ويساعد أيضًا في إزالة السموم من الجلد.

Advertisements



أضرارُ حقن البلازما للوجه

حقن البلازما للوجه



بشكل عام، تعتبر حقن البلازما من العمليات الآمنة جداً؛ كونها تعتمد على استخلاص البلازما من دم المريض نفسه، ولكن تظهر بعض الأعراض والمضاعفات البسيطة التي تتلخص بالنقاط الآتية:



• ظهور كدمات على الوجه.

• الشعور بحكة مصحوبة بطفح جلدي خفيف خصوصاً لدى الأشخاص الذين يعانون من الحساسية.

• ظهور تورم خفيف في الوجه بسبب احتباس السوائل في الوجه.



كيفية القيام بحقن البلازما

القيام بحقن البلازما



• سوف يقوم الطبيب بوضع مخدر موضعي على منطقة الوجه قبل العملية لتخفيف الألم.

• سوف يقوم الطبيب بسحب عينة من دمك.

• ثم يوضع الدم المسحوب في آلة خاصة تدور بسرعة كبيرة لفصل مكونات الدم عن بعضها البعض.

• ثم يقوم الطبيب بأخذ البلازما التي تم فصلها عن باقي مكونات الدم وتحضيرها للحقن في الوجه.

• قد يقوم الطبيب باستخدام أداة تحتوي مجموعة من الحقن الدقيقة، ويمررها على الوجه لجعل الوجه أكثر استعداداً.

• قد يقوم الطبيب في هذه المرحلة بخلط البلازما بنوع من الفيتامينات أو المواد الخاصة لزيادة فعاليتها في تحقيق الغرض المنشود.

• ثم يقوم الطبيب ببدء حقن البلازما في نقاط مختلفة من الوجه، أو يقوم بتنقيط محتويات الحقنة على الوجه وتدليكها على بشرة الوجه التي تم إعدادها بعد تمرير الحقن الدقيقة عليها.

تابعي المزيد: أفضل خلطات العناية بالبشرة للمرأة السعودية في عيد الأضحى