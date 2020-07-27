لجمال بشرتك.. إليك فوائد وخلطات العسل والشوفان

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 يوليو 2020 10:44 مساءً - تحب الفتيات الاهتمام ببشرتهن على الدوام، من خلال وضع الماسكات المختلفة واستخدام الخلطات التي تعمل على تقشير البشرة وإخفاء التجاعيد والظهور بإطلالة مشرقة وحيوية دومًا، وإبقاء البشرة نَضِرَة طوال العام، لذا جمعنا لكِ عزيزتي عدة فوائد وخلطات للعسل والشوفان، اللذين سيساعدنك على الظهور بإطلالة مشرقة وحيوية دومًا.



فوائد العسل والشوفان للبشرة

فوائد العسل والشوفان للبشرة



يُعتبر العسل مضادًّا حيويًّا طبيعيًّا؛ لكونه غنيًّا بالفيتامينات مثل فيتامين C والمعادن والحديد والكالسيوم، ويدخل في صناعة المواد التجميلية وبعض الأدوية؛ لكونه مفيدًا جدًّا لبشرة الوجه، حيث يعمل على التخلص من جميع مشاكل البشرة بكل أنواعها الدهنية والجافة؛ لقدرته على إزالة الخلايا الميّتة وتنشيط أنسجة البشرة، ممّا يقلّل من ظهور التجاعيد عند استخدام العسل، كما يمنح البشرة النعومة والنضارة، ويعمل على علاج البثور وشوائب الوجه، كما يقوم بمنح البشرة الإشراق والجمال، ويساعد في وقاية البشرة من حب الشباب، بالإضافة إلى التخلص من البكتيريا والجراثيم العالقة على البشرة وتبييضها وتغذيتها، إلى جانب مقاومة جفاف الجلد.

أما الشوفان فيقدّم الكثير من الفوائد الصحيّة لجمال البشرة، حيث يُستخدم في الكثير من الوصفات التي تضفي على البشرة نضارةً وتألقًا، والسبب في ذلك هو احتواؤه على مادة السابونين، وهي مادة لها قدرة تنظيفية كالصّابون، لذا فإنّه يُستخدم كمُنظّف ومُقشّر طبيعي للوجه، وهو يناسب جميع أنواع البشرة، خصوصًا شديدة الحساسيّة، بالإضافة إلى أنّه يُستخدم كمُرطبٍ للبشرة بفضل احتوائه على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائيّة اللازمة لصحة البشرة، كما أنّه يحتوي على مضادات الأكسدة، وهذا يجعله علاجًا للأضرار التي أصابت الجلد، والناتجة عن المواد الكيميائيّة والتلوّث والأشعة فوق البنفسجيّة، ويُستخدم لإزالة خلايا الجلد الميّت وعلاج البشرة الحساسة من الالتهابات، بسبب وجود خصائص مضادّة للالتهاب فيه، كما أنّه من المواد المناسبة لجميع أنواع البشرة، ويعمل على إزالة الأوساخ والشوائب العالقة في الوجه، وتطهيره منها، وترطيب البشرة ومنحها النعومة والنّضارة وتقشيرها، ويُساعد في التخلّص من الرءوس السوداء، ويجعل البشرة أكثر إشراقةً، إلى جانب التخفيف من علامات شيخوخة البشرة والتقليل من تورّمها وحُمْرَتِها، والتقليل من الندوب وآثارها في الوجه.

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العسل والشوفان لتقشير البشرة

العسل والشوفان لتقشير البشرة



يُعَدُّ ماسك العسل والشوفان مقشرًا طبيعيًّا يزيل الخلايا الميتة والمتراكمة على الوجه، وللحصول على أفضل النتائج كرِّري هذا الماسك مرة واحدة كل أسبوع أو أسبوعين حسب حساسية بشرتك، ولتطبيقه قومي بمزج ملعقتين كبيرتين من دقيق الشوفان وملعقة كبيرة من العسل وملعقتين كبيرتين من الزبادي جيدًا، ثم ضعي المزيج المتجانس على الوجه، ودلّكيه بحركات دائرية، ثم اتركيه لمده ١٥ دقيقة، وبعدها افركي الوجه بلطف دائريًّا، ثم اغسليه بالماء البارد.

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العسل والشوفان لمكافحة علامات الشيخوخة



إن كنتِ ممن يخشون ظهور علامات الشيخوخة، فقومي بمزج كمية مناسبة من العسل مع ذات الكمية من الشوفان، واخلطيهما لتكوين خليط متجانس، وضعيه على بشرتك لمدة 15 إلى 20 دقيقة، ثم اغسلي الوجه بالماء الدافئ.



العسل والشوفان لعلاج حب الشباب



إن كنتِ ممن يعانين من مشكلة حب الشباب في الوجه، فيمكنك استخدام وصفة العسل والشوفان، من خلال وضع نصف كوب من دقيق الشوفان المطبوخ وملعقة صغيرة ونصف من العسل ومزجهما لتكوين مزيج متجانس يُوضع على المنطقة المصابة، ثم اتركيه لـ ٢٥ دقيقة، ثم اغسلي الوجه بالماء الدافئ وجففيه، وتجنَّبي وضع مرطب مصنَّع بالزيوت على الوجه بعد تطبيق هذا الماسك.

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