القصة الكاملة لمقتل نجل المذيعة مروة ميمي: لمة صحاب انتهت بجريمة

علاقات و مجتمع

قبل 6 أشهر، فقدت المذيعة مروة ميمي، مذيعة قناة النهار، نجلها كريم هشام عبدالتواب الصاوي، صاحب الـ15 عامًا، برصاصة طائشة، خرجت في لحظة هزار من صديقه أثناء تواجد "كريم" داخل منزله، في منطقة الزمالك بقصر النيل، حيث استقرت الرصاصة في رأس نجل المذيعة وأنهت حياته، لتقرر محكمة أحداث القاهرة المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة اليوم، بمعاقبة المتهمين بالسجن 5 سنوات لأحدهما و7 سنوات للآخر، وغرامة مالية 10 آلاف جنيه لكل منهما.

ويُقدم "هُن" القصة الكاملة لوفاة نجل المذيعة مروة ميمي، خلال السطور التالية.

المذيعة نرمين شريف تروي تفاصيل وفاة ابن مروة ميمي

تحدثت المذيعة نرمين شريف، في فبراير الماضي، عن كواليس وفاة نجل المذيعة مروة ميمي، والتي تواجدت بجوارها تساندها وتواسيها، أمام مشرحة زينهم حينها في انتظار جثمان كريم هشام، "كان عند صاحبه في البيت وبيهزورا مع بعض.. صاحبه بيهزر معاه بمسدس والده خرجت منه رصاصة طايشة استقرت في دماغه".

خروج الراحل "كريم" مع أصدقائه أمر معتاد، لذلك اطمأنت والدته لذهابه لدى صديقه، لكنها لم تعلم بأنها ستكون المرة الأخيرة التي تراه فيها، لكن شعورا بالقلق والفزع انتابها من مكالمة والدة صديق ابنها الراحل، حينما أخبرتها بأنه مصاب لكن الأمر في خيالها لم يتعدى عن كونها إصابة سطحية: "مامته كلمتها.. قالتلها ابنك متعور وتعالي ولما راحت عرفت طبعًا الحكاية وأنه مات بسبب رصاصة طايشة".

تحول "الهزار" إلى حادث بشع، كانت نتيجته مصرع "كريم"، والقبض على صديقه وأسرته للتحقيق معهم، بحسب حديث "نرمين": "هما حاليًا مقبوض عليهم وبيتحقق معاهم".

شقيقة مروة ميمي تروي كواليس جديدة بشأن وفاة نجل شقيقتها

وكانت كشفت هبة ميمي، شقيقة الإعلامية مروة ميمي، تفاصيل جديدة حول وفاة ابن شقيقتها، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc".

وقالت ميمي: "مفيش حاجة اسمها أطفال يلعبوا بمسدسات ومفيش حاجة كده، وكل أم لو سمعت عن الحادثة دي أو شافتها أو قرتها على الفيس بوك قلبها هيوجعها، فما بالك بأمه، الموضوع صعب وحاجة متتوصفش نهائي، ومفيش حاجة توصف اللي إحنا فيه ولا اللي أمه فيه".

وأضافت: "كريم شخص في حاله دايمًا ومش بتاع حتى أنه يلعب بحاجات عنيفة وكريم مبيلعبش مع أصحابه غير بلاي ستيشن، وكل الناس عارفة أنه بيلعب في نادي بتروجيت، واللي كانوا معاه دول أصحابه من الحضانة، والولد اللي عمل كده معاه في المدرسة من وهما أطفال".

وتابعت: "كريم الله يرحمه لما توفى كان ورا باب، يعني كان فيه شد وجذب في الموضوع لأن كريم شخصية بتخاف وتستخبى"، مشيرة إلى أنها لا تستطيع أن تجزم أن صديقه كان يقصد قتله.

واستنكرت أن يترك والد الطفل مسدسه أمام طفله ليلعب به، متسائلة عن خوف والد الطفل على ولده بسبب المسدس، "كريم جري منهم وكان بيستخبى وولد كان معاه هندخله معاكم في مداخلة، وهنسمعكم الكلام ده وقال لهم: بلاش أنا بخاف".

وأكدت ميمي أن ابن شقيقتها أصيب بالخوف من اللعب بالمسدس، وحاول الهرب بينما وقف زميله، مطالبا بالحصول على حق كريم نظرًا لأنه الطفل وحيد شقيقتها.

مروة ميمي بعد وفاة نجلها: عايزة حق ابني.. قلبي اتكسر

"عايزة حق ابني واقفوا معايا".. هكذا طالبت المذيعة مروة أحمد، والمعروفة إعلاميًا، باسم مروة ميمي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الجميع بالوقوف جانبها بعد وفاة نجلها كريم.

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وشاركت ميمي، صورة لنجلها عبر حسابها، وأرفقت تعليقًا قالت خلاله، "كان رايح يوم إجازته يلعب مع أصحابه بلاي ستيشن في منزل صاحبه يعملوا فيه كدا، اقفوا معايا كلكو، قلبي اتكسر".

النيابة تقرر حبس المتهم الأول وإخلاء سبيل الباقي بكفالة 10 آلاف جنيه

وكانت قررت النيابة العامة، في 2 فبراير، حبس الطفل المتهم بقتل نجل المذيعة مروة ميمي، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما وجهت له تهمة القتل الخطأ، وفقا للتحقيقات الأولية فإن المجني عليه كان مع أصدقائه وخرجت طلقة من المسدس الذي ارتكبت به الجريمة أثناء مزاحهم مما أدى لوفاة المجني عليه بعدما أصابته الطلقة في رأسه.

وقررت النيابة إخلاء سبيل باقي أصدقائهما الذين كانوا معهما في الشقة وقت وقوع الجريمة، بضمان مالي قدره 10 آلاف جنيه لكل منهم.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول أمسك بمسدس والده، وفور مشاهدة أصدقائه له طالبوه بخفضه وإبعاده عنهم، إلا أنه قال لهم إنه لا داعى للخوف، موضحًا أن السلاح مؤمن، مضيفين أنه في أعقاب ذلك فوجئوا بخروج طلقة من المسدس، أصابت المجنى عليه في رأسه فخر قتيلًا.

المحكمة تقضي بسجن شابين في قضية قتل نجل مروة ميمي

قضت محكمة الأحداث بالقاهرة بمعاقبة متهمين بالسجن 5 سنوات لأحدهما و7 سنوات للآخر، وغرامة مالية 10 آلاف جنيه لكل منهما.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول أمسك بمسدس والده، وفور مشاهدة أصدقائه له طالبوه بخفضه وإبعاده عنهم، إلا أنه قال لهم إنه لا داعى للخوف، موضحًا أن السلاح مؤمن، مضيفين أنه في أعقاب ذلك فوجئوا بخروج طلقة من المسدس، أصابت المجنى عليه في رأسه فخر قتيلًا.

مروة ميمي تعلق على قرار حبس المتهمين

وعلقت المذيعة مروة ميمي، على قرار المحكمة اليوم، بشأن المتهمين في قضية قتل نجلها، خلال حديثها لـ"هُن"، "أنا بحمد ربنا وبشكر القاضي المصري العادل.. ابني مكنش يستاهل اللي حصل من أصحاب الغدر اللي ذهب إليهم ليلعب معهم بكل حب وحسن نية وفي الآخر ميرجعليش تاني، أبويا الغالي مات متأثرًا بالحزن على حفيده، كريم ساب وجع في قلوبنا كلنا".

ووجهت "ميمي" الشكر للمحامي جميل سعيد، الذي تولى قضية نجلها كريم، ليأتي الحكم بالسجن 7 أعوام على المتهم الأول الذي أطلق النار على صديقه مع غرامة 10 آلاف جنيه، وكذلك أيضًا الحكم بالسجن 5 أعوام على المتهم الثاني مع تطبيق الغرامة ذاتها.

من هي مروة ميمي؟

- مروة أحمد، والمعروفة إعلاميًا باسم"مروة ميمي"، ولدت في 9 أكتوبر.

- قدمت برنامج "العيلة"، على فضائية "الحياة".

- عملت كمقدمة برامج تلفزيونية، في قناة النهار الفضائية، في برنامج "ازاي الصحة".

- قدمت خلال 2016، برنامج "طبيب الحياة" مع الإعلامية إنجي علاء.

تم تكريم مروة في 11 أكتوبر عام 2019، من قبل مؤسسة حلقة وصل، خلال مؤتمر أنا مصرية.

- توفي نجلها كريم، إثر تعرضه لطلقه نارية طائشة من قبل صديقه، أثناء تواجده بمنزله.