نرمين الفقي تستعرض مهاراتها في السباحة وسط ارتفاع الأمواج (فيديو)

علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة نرمين الفقي متابعيها بمقطع فيديو يرصد مهاراتها العالية في العوم، وسط ارتفاع الأمواج.

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وشاركت نرمين بمقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مُعلقة: "رغم البحر عالي بس برضو تحفه".

وتفاعل العديد من الرواد مع مقطع الفيديو مشيدين بالفنانة ورشاقتها، معلقين:"خدي بالك"، و"خايفين عليكي من البحر".

وشاركت نرمين جمهورها ومتابعيها بصور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صباح اليوم، إطلالتها وهي منطلقة على الشاطئ.

وظهرت "الفقي" مرتدية مايوه يشبه البوركيني، ولكنه نصف كم وشورت، وهي الإطلالة التي أعجب بها متابعوها بشدة.