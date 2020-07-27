أول مصرية يطلق اسمها على محطة مترو.. من هي صفاء حجازي؟

علاقات و مجتمع

أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل عن إطلاق اسم الإعلامية صفاء حجازي على محطة مترو الزمالك وذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتصبح أول مصرية يطلق اسمها على محطة مترو.

والإعلامية صفاء حجازي، كانت رئيسة اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وتوفيت في العام 2017، وذلك بعد صراع طويل مع المرض.

ويستعرض "هن" في التقرير التالي أبرز 10 معلومات عن المشوار المهني للإعلامية الراحلة صفاء حجازي:

- تولت منصب رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، في عام 2016، لتكون أول سيدة تصل لهذا المنصب.

- لقبها العاملون في ماسبيرو بـ"المرأة الحديدية"، نظرا لشغلها مناصب هامة بقطاع ماسبيرو.

- تخرجت في كلية التجارة من جامعة المنصورة 1984.

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- بدأت مشوارها بالتلفزيون المصري كقارئة نشرة، ثم سافرت لتغطية أحداث حرب الخليج.

- أجرت أول حوار مع عاطف صدقي، رئيس الحكومة المصرية عام 1989.

- قدمت برنامج بيت العرب على التلفزيون المصري، وأجرت عدة حوارات مع ملوك ورؤساء الدول العربية.

- منعت من الظهور بالتلفزيون المصري عام 2007 بسبب وزنها الزائد، وذلك ضمن خطة التجديد التي قام بها ماسبيرو.

- تعرضت لأزمة صحية في عام 2008 تطلبت العلاج لفترة طويلة، وخسرت أكثر من 25 كيلو جرام من وزنها.

- شغلت منصب رئيس قطاع الأخبار، خلفا للإعلامي إبراهيم الصياد، في عام 2013.

- كرمها اللواء مهاب مميش، على خلفية جهودها في حفل افتتاح قناة السويس، عام 2015.