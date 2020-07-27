يارا نعوم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها السابع بـ10 صور عقب أزمة "التنمر بخادمة"

علاقات و مجتمع

بـ10 صور مختلفة لابنتها الكبرى تمارا، احتفلت يارا نعوم، زوجة لاعب النادي الأهلي السابق عماد متعب، بعيد ميلاد طفلتها، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وقالت "نعوم" باللغة الإنجليزية: "عيد ميلاد سعيد لأميريتي.. لا أصدق أنك في السابعة من عمرك.. كيف مر الوقت بهذه السرعة الجنونية"، وتابعت تغزلها في ابنتها: "هذه السيدة الصغيرة .. لا توجد كلمات للتعبير عنها حقًا، لديها أكبر قلب وهي كل شيء بالنسبة لي، وأكثر مما حلمت به، إنها حرفيا عالمي كله، ولا يمكنني الانتظار لأبقى معكِ إلى الأبد".

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد آلاف تسجيلات الإعجاب وآلاف التعليقات، أبرزها: "البنت نسخة منك يا يارا"، و"أنا كنت بحبك ولازلت بس اضايقت من الطريقة اللي أتعاملتي بيها مع الخدامة في البيسين"، و"دلوقتي هتلاقي ناس تدخل تهاجم.. وإزاي تنشري صورة لبنتك بالبيكيني.. وناسين أنها طفلة صغيرة".

ويأتي ذلك عقب أيام من تصدر اسم يارا نعوم محرك البحث جوجل، بسبب اتهامها بالعنصرية لرفضها نزول خادمة لحمام السباحة في أحد المنتجعات بالغردقة، لترد على تلك الواقعة، في منشور لها، عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك"، قائلة: "‎بشأن ما تم تداوله من أخبار مغلوطة على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، حول قيامي وزوجي بالتعدي على حرية بعض الأشخاص بحجة الطبقية، فأحب أوضح إني أنا وزوجي نحترم كافة أطياف المجتمع، الذي نحن منه".

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وأضافت: "أنا تضامنت مع إدارة المنتجع الذي نقضي فيه العطلة الصيفية، عندما وجهوا اللوم لأحد الأسر، نظرا لقيام مربية المنزل بالنزول إلى حمام السباحة بالملابس العادية، دون الالتزام بالملابس المخصصة للسيدات سواء المحجبات أو غير المحجبات، وذلك حرصا على السلامة العامة وسط الظروف التي تمر بها البلاد حاليا".

‎وتابعت: "إلا أن هذه الأسرة قامت بالزج باسمي وباسم زوجي، مستغلين شهرته في تشهير واضح، وسوف نلتزم باتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذا التشهير، الذي في باطنه نوع من التنمر ضدي وضد زوجي"، مردفة: "أحب أوضح إن عماد لم يكن متواجدا، وكان في إحدى رحلات الصيد وعقب عودته وعلمه، قرر اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه التشهير"، مختتمة حديثها: "أؤكد على احترامنا لكافة أطياف المجتمع، وأن ما حدث لا يرقى إلا أنه نوع من أنواع التشهير المتعمد وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية".

يشار إلى أن حسابا منسوبا لسيدة تدعى "بسنت القاضي"، فجر تلك القضية، موضحة أن الواقعة بدأت حينما همت جليسة الأطفال بالنزول إلى حمام السباحة في أحد المنتجعات في الغردقة، وجدت اعتراضا من سيدة متقدمة في العمر: "فوجئت بواحدة كبيرة في السن بتناديلى بتقولي.. الشغالة متنزلش أنا مش هنزل المياه مكان الشغالة.. استفزيت جدًا وراعيت فرق السن".

واستطردت: "بعدها بدقيقة جه حارس الشاطئ بيقولي معلش البنت لازم تطلع علشان لابسة قطن، المهم احترمت كلامه وطلبت من البنت تطلع تغير وتلبس بوركيني ووتر برووف زي بتاعي"، مستنكرة رد فعل زوجة اللاعب ووالدتها.