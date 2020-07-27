ابنة هيفاء وهبي بفستان مفتوح في جلسة تصوير جديدة.. ومتابعون: "تشبهين أمك"

لايف ستايل

شاركت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي متابعيها، بعدة صور جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "فياض" بفستان باللون الجنزاري، أوف شولدر، ذو أكمام مروحية من الشيفون، له فتحة ساق طويلة، بتوقيع المصممة نورا العبد الله، مع مكياج سموكي ثقيل بألوان داكنة، وقصة شعر قصيرة ويفي، كما تزينت بـ "هيد بيس" داكن اللون.

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معلقة: "من أحلى جلسات التصوير اللي سويتها انغرمت بجمال الفستان انتوا شو رأيكن".

وتفاعل العديد من الرواد حول الإطلالة التي وجدها البعض جريئة على غير المعتاد، في حين وجدها البعض باتت تشبه والدتها إلى حد كبير، معلقين: "تشبهين أمك كثيرا"، و"بقيتي شبه هيفاء"، بينما نصحها البعض بالابتهاد عن عالم الفن والشهرة.

يذكر أن الثنائي لم يجتمعا في مناسبات سويا، فقالت "هيفاء" من قبل، خلال لقاءها مع الإعلامي توني خليفة على شاشة "LBC"، عام 1998، إنها حرمت من رؤية ابنتها، عقب تركها لزوجها الأول، والهروب إلى لبنان، للعمل بمجال الإعلانات.

ووجهت "زينب" لها رسالة قاسية في عيد الأم قبل الماضي، فنشرت عبر خاصية "الاستوري": "بعض الأمهات حرام فيهم كلمة أم، لأن كلمة أم بحد ذاتها مسؤولية ونعمة من ربنا، حرام تعطى لنساء فقط لأنهن أنجبن".

وتابعت: "اللي عنده أم بكل ما تحمل كلمة أمومة من مشاعر مقدسة، ما يتأخر لحظة، من إن يفديها بقلبه لو طلبت.. واللي انكتب عليه يكون عنده أم بالاسم فقط، لأنها امتلكت شرف إنجابه، وما قدرت قيمة ها الشرف ما يتأخر من إن يشكيها لرب السماء، ويتجنبها بكل تفاصيل حياته.. الدنيا عمرها ما وقفت على شخص، السعادة والراحة النفسية الحقيقية تكمن فى البعد، وبالآخر لو كان خير لبقى، كل حد أمه على قيد الحياة يروح يبوس إيدها، ويحمد ربنا بكل صلاة على نعمة وجودها بحياته، والله يخلّي أمهاتكم ويخلي لكم أطفالكم، ويحمي بناتي اللي أعطوني أكبر نعمة بالحياة".

واعتبر كثيرون هذا الكلام إسقاطا واضحا على والدتها هيفاء وهبي، بسبب رفص الأخيرة، أو عدم سعيها لرؤية ابنتها، خاصة مع احتفالات هيفاء وهبي المستمرة.