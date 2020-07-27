الامارات | طفل أردني يقتل والدته وهي نائمة بـ 30 طعنة في الرقبة

شكرا لقرائتكم خبر عن طفل أردني يقتل والدته وهي نائمة بـ 30 طعنة في الرقبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدير الطب الشرعي في العاصمة الأردنية عمان الدكتور عدنان عباس تفاصيل مقتل سيدة على يد ابنها الطفل فجر اليوم الاثنين في منطقة ماركا في عمان الشرقية.

وفي التفاصيل قال عباس لصجيفة "الغد" الأردنية أن الطفل البالغ من العمر 14 عاما قام بطعن والدته البالغة من العمر 40 عاما ب 30 طعنة بواسطة سكين في منطقة الرقبة ليرديها قتيلة على الفور.

واضاف عباس ان الإبن قام بقتل والدته وهي نائمة في فراشها، مؤكدا انه قام بفحص الحدث عقليا وتبين أنه لا يعاني من اي امراض او اعاقات.

وبين انه تم تشريح الجثة وتسليمها لوالدها لإجراء عملية الدفن، وتحويل الحدث للجهات المعنية للتحقيق في الجريمة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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