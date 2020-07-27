الامارات | في فرنسا..حظر تدفئة أو تبريد جلسات المقاهي الخارحية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعد تناول القهوة، أو غيرها من المشروبات، في شرفة مقهى جزءا أساسيا من نمط الحياة الباريسية .ولكن إذا كنت تريد ذلك في فصل الشتاء، فإنه ينبغي عليك الانتهاء بسرعة ورشفها ساخنة.

وأعلنت وزيرة البيئة باربرا بومبيلي اليوم، إنه اعتبارا من نهاية فصل الشتاء المقبل، سوف يحظر على المقاهي والمطاعم تدفئة الأماكن الخارجية التابعة لها التي تقع في الهواء الطلق.

يأتي هذا الإجراء في إطار سعي الرئيس إيمانويل ماكرون لتنفيذ أكثر من 140 اقتراحا تم وضعها من قبل مؤتمر المواطنين الذي انعقد مؤخرا بشأن مكافحة التغير المناخي. وسيتم أيضا إلزام المحال التي تقوم بتشغيل أجهزة التدفئة أو التكييف بالإبقاء على أبوابها مغلقة .

وقالت بامبيلي عقب اجتماع وزاري برئاسة ماكرون "لا يمكننا لمجرد أن نعفي الناس من جهد فتح الباب أن (نسمح) بتكييف الشارع في وسط فصل الصيف عندما تكون درجة الحرارة في الخارج 30 درجة مئوية".

وأضافت كما انه " لا يمكن لنا أن نقوم بتدفئة شرفات المقاهي وسط فصل الشتاء ، عندما تكون درجة الحرارة صفر لمجرد الاستمتاع بالدفء أثناء تناول القهوة في الخارج".

ورأت الوزيرة أن مثل هذه الممارسات تعد "انحرافات بيئية من شأنها أن تؤدي إلى إسراف شديد غير مبرر بالمرة في استهلاك الطاقة". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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