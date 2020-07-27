منها الماء بالليمون على الريق.. 9 عادات عليك اتباعها لتغيير حياتك للأفضل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

من أجل الحصول على تغييرات إيجابية في الحياة، يجب على المرء ببساطة أن ينظر إلى أسلوب حياته، لتغييرها للأفضل.

وبحسب ما ذكر موقع "برايت سايد"، هناك مجموعة من العادات المفيدة التي ستغير حياتك للأفضل.

1- ابدأ يومك بكوب من الماء بالليمون:

اجعلها قاعدة لشرب كوب من الماء الفاتر مع عصير الليمون حيث يحتوي عصير الليمون على فيتامين ج، والذي سيعزز المناعة، علاوة على ذلك، ستتحسن حالة بشرتك بشكل كبير بعد مرور بعض الوقت بسبب هذه العادة.

2- حمل الوجبات الخفيفة معك:

من أجل تقليل الرغبة في تناول الطعام غير الصحي بين الوجبات الرئيسية، اعتد على تناول وجبات خفيفة صحية، يمكن أن تكون تلك الفاكهة أو الزبادي، ستمنحك نتائج واضحة في غضون شهر.

3- استخدم خيط تنظيف الأسنان:

تعتمد حالة أسنانك بشكل مباشر على صحة جسمك، حيث تمكن العلماء من إثبات العلاقة بين الأسنان وأمراض القلب والأوعية الدموية، لهذا السبب عند العناية بتجويف الفم، يجب تضمين استخدام خيط تنظيف الأسنان، حيث إنه يساعد على تنظيف المسافة بين أسنانك من أي طعام عالق في الأماكن التي يصعب الوصول إليها.

4- تناول تفاحة بعد كل وجبة:

بعد كل وجبة، تناول تفاحة، سيؤدي ذلك إلى تنظيف فمك من أي طعام عالق في أسنانك، وتحسين الدورة الدموية في اللثة، ولن تضطر أبدا للمعاناة من التهاب اللثة.

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5- خذ حماما كل يوم:

بضع دقائق فقط من هذا الإجراء المفيد سيجلب لك فوائد هائلة لصحتك، ما يساعد في تقوية الجهاز العصبي والأوعية الدموية.

6- ضع زجاجة ماء على مكتبك:

معظم الناس لا يلاحظون حتى أنهم يعانون من الجفاف، لذا إذا قررت أن يكون لديك أسلوب حياة صحي، فإن أول شيء عليك فعله هو شرب المزيد من الماء، لذا احمل معك دائما زجاجة من الماء النقي، ولا تنس أن تضع كوبا آخر على مكتبك في العمل، وللحصول على تأثير أكبر قم بتعيين تذكير على هاتفك لشرب بعض الماء كل ساعة.

7- تناول المكسرات:

بجانب الأحماض الدهنية وأوميجا 3، فهي تقوي نظام القلب والأوعية الدموية والشعر والأظافر، وبالإضافة إلى ذلك، تحتوي المكسرات على السيلينيوم ومضادات الأكسدة وفيتامين E وستيرول النبات (المواد التي تقلل من مستوى الكوليسترول الضار) والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والزنك، باختصار، تعتبر مخزن للفيتامينات والعناصر الغذائية.

8- ارتداء الجوارب أثناء النوم:

في الصيف، يمكن أن تكون الجوارب من القطن، وفي فصل الشتاء، اختر الصوف، وبعد الاستحمام وقبل النوم، ضع زيت جوز الهند بكثرة مع قطرات من زيت النعناع على قدميك ثم قم بتدليكهم لمساعدة الزيت على الامتصاص، ثم ارتدي الجوارب ليلا، وفي الصباح ستصبح قدميك ناعمة، علاوة على ذلك، بعد شهر واحد ستنسى كل شيء عن الجلد الخشن على كعبيك.

9- اقرأ كل يوم:

يجب أن تصبح القراءة عادة غير مشروطة لأنها تحسن ذاكرتك وتفكيرك المنطقي وخيالك، وثبت أن القراءة المنتظمة يمكن أن تبطئ مرض ألزهايمر والخرف، ولتعتاد على القراءة بشكل أسرع، ضع الكتب في كل ركن من أركان منزلك، وأيضا لا تنس أن تضع كتابا في حقيبتك حتى تتمكن من القراءة في كل من وسائل النقل العام وعندما تنتظر صديقك في المقهى.