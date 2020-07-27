قبل دخول العيد: 5 فوائد مذهلة للترمس.. ونصيحة مهمة لمرضى الضغط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

عادة ما ترتبط المناسبات لدى المصريين ببعض الأطعمة والمأكولات، وأهم ما يميز الأعياد بشكل عام هو وجود الترمس والبليلة والحلبة وغيرها.

وفي التقرير نستعرض الطريقة الصحيحة لتحضير الترمس وفوائده المذهلة قبل دخول عيد الأضحى المبارك الذي يحل الجمعة المقبل، وفقًا للدكتور سيد حماد استشاري التغذية بالمعقد القومي للتغذية، في تصريحه لـ"الخليج 365".

فوائد الترمس:

- يحتوي على قيمة غذائية من البقوليات.

- غني ببروتينات وألياف وكربوهيدرات ونشويات معقدة.

- احتوائه على الألياف يقلل من بقاء الفضلات في الأمعاء.

- يخلص من الغازات ويسهل حركة الأمعاء.

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- يعزز صحة القلب ويحد من ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم

طريقة تحضيره:

هناك نوعين لتحضير الترمس وهما: "المر والحلو"، ويضم الأخير مواد مفيدة للجسم، بينما يحتوي النوع الأول على مواد ضارة ولذا يجب تجنبه.

- عند التحضير لا بد من نقعه في مياه لأيام قبل تسويته للتخلص من المرارة والقلويات السامة الموجودة به، والتي تعوق استفادة الجسم منه بشكل كبير.

- تجنب إضافة كميات كبيرة من الملح حتى لا يفقد قيمته الغذائية.

- يمكن إضافة توابل بكميات قليلة ولا يفضل وضع الشطة بكميات كبيرة حتى لا تسبب مشكلات صحية كالإمساك أو البواسير.

- يراعى النظافة لضمان عدم تلوثه.

ماذا يحدث عند الإسراف في تناول؟

يجب عدم الإسراف في تناوله لاحتوائه على أملاح، خاصة لمرضى الضغط العالي، ولمن يعانوا من احتباس الماء في الجسم، وقد يسبب زيادة في الوزن نتيجة احتوائه على سعرات حرارية عالية.