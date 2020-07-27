احذر.. 7 أخطاء متعلقة بالنظافة الشخصية قد ترتكبها يوميا دون أن تدري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الاهتمام بالنظافة الشخصية أمر ضروري لا غنى خصوصا، وازداد أهمية بعد تفشي فيروس كورونا، لكن هل تعلم أن هناك العديد من الأخطاء التي يرتكبها البعض يوميا؟

وفي التقرير، نستعرض لكم بعض من هذه الأخطاء وفق ما نقل موقع "brightside" الأمريكي.

1- عض أظافرك عند التوتر:

في بعض الأحيان، يمكن أن يكون سبب قضم الأظافر بسبب الإجهاد العاطفي أو العقلي ويستخدم كوسيلة للتغلب على هذه المشاعر، ولكن هذه العادة ليست جيدة لمظهرك وصحتك، لذا يجب التخلي عنها.

2- مسحات القطن كوسيلة لتنظيف أذنيك:

يعتقد معظمنا أن Q-tips تساعدنا في تنظيف آذاننا، لكنها عكس ذلك تماما، حيث يتم دفع الشمع الزائد، ما يسبب ضررا أكثر من النفع، نتيجة لذلك، يمكن أن تكون مسحات القطن سببا رئيسيا لتلف طبلة الأذن، وفقدان السمع، وما إلى ذلك، حيث ينصح الخبراء الطبيون بزيارة الطبيب في حالة وجود مشكلة بالفعل.

3- إهمال غسل يديك بعد استخدام الحمام:

يميل بعض الأشخاص إلى عدم غسل أيديهم بعد استخدام الحمام، ويعتقد معظم هؤلاء الأشخاص أنه ليس مهما وهو مجرد مضيعة لوقتهم، لكن غسل اليدين أفضل وأسهل طريقة لمنع نفسك من الإصابة بالمرض.

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4- عدم تغيير فرشاة الأسنان لفترة طويلة:

يمكن لفرش الأسنان الرطبة أن تجمع العديد من البكتيريا في شهر واحد فقط، ما قد يضر بصحتك، لذا يوصي أطباء الأسنان بتغيير فرشاة الأسنان الخاصة بنا كل 2-3 أشهر لأن استخدامها لأكثر من 3 أشهر يمكن أن يكون لديه بعض المشاكل الصحية الخطيرة، والتي يمكن أن تؤدي، إلى أمراض القلب.

5- الطريقة التي تنظف بها أسنانك:

إذا قمت بتنظيف أسنانك فقط، فسيظل لديك بعض الجير المتبقي، ويمكن أن تبدأ مشاكل القلب من زيادة تدفق الدم في فمك، لذا يوصي أطباء الأسنان بتنظيف أسناننا لمدة دقيقتين.

6- التقشير الزائد:

يتسبب التقشير الزائد في ظهور حب الشباب والتجاعيد ويمكن أن يجعلك تبدو أكبر سنا، لذا ينصح أطباء الجلد بتقشير وجهك مرتين في الأسبوع.

7- عدم تنظيف الأشياء التي نستخدمها كل يوم:

كم مرة تفكر في الأشياء التي تلمسها كثيرا ولكنك لا تأخذها على محمل الجد؟ وفي الواقع، هناك أشياء مثل مقابض الأبواب ولوحات المفاتيح والمفاتيح والهواتف الذكية تعتبر من الأماكن التي يتم فيها تجميع معظم البكتيريا.

الكيورد: النظافة الشخصية- أخطاء متعلقة بالنظافة الشخصية -عض الأظافر- مسحات القطن-التقشير الزائد- تنظيف الأسنان- عدم تغيير فرشاة الأسنان.