ممتعة وهادئة.. نرشح لك أماكن آمنة لقضاء إجازة العيد في زمن كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

مع اقتراب إجازة عيد الأضحى، يرغب المصريون في البحث عن وسائل ترفيه مختلفة وجذابة، لقضاء وقت ممتع بعيدا عن ضغوطات الحياة، وفي الوقت ذاته آمنه إلى حد ما من فيروس كورونا.

ويستعرض لكم "الخليج 365"، بعض الأماكن الآمنة في مصر، لقضاء إجازة العيد في زمن كورونا، وفق لموقعي حجز الفنادق الشهير "بوكينج"، وهيئة تنشيط السياحة المصرية.

- نويبع وجمال الطبيعة

في جنوب سيناء، إذا أردت الاستمتاع بشكل آمن بإجازة العيد مع أسرتك، يمكنك زيارة نويبع بعيدا عن زحام الشواطئ السياحية، كما أن قاصديها قليلون، حيث إنها الوجهة المناسبة للاسترخاء، والاستمتاع بالطبيعة الخلابة، والقيام بالغطس الضحل والعميق، ورؤية الأحياء البحرية من الأسماك والحبار والأخطبوط، والشعاب المرجانية.

في نويبع أيضا، يمكنك الإقامة بمخيم رأس شيطان المعروف بطبيعته الخلابة حيث الجبال الرائعة، إضافة إلى المناطق التراثية مثل قلعة نويبع والترابين، ومنطقة نواميس التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ.

دهب

من أكثر الأماكن الآمنة التي يمكن زيارتها في محافظ جنوب سيناء، خاصة في ظل تسجيل صفر حالات كورونا بمستشفيات البحر الأحمر وجنوب سيناء وفق ما قال الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة خلال بيان سابق لها.

ودهب مليئة بالأماكن الساحرة، مثل محمية وادي الوشواش، إضافة إلى رأس شيطان وأبو جالوم وتضاريس الصخور والجبال في الوايت كانيون والغطس في البلو هول.

شواطئ خاصة

شاطئ تيرازينا

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أحد الشواطئ الخاصة للغاية في شرم الشيخ، الخدمة ممتازة والطعام جيد والأسعار معقولة، كما يمكنك أيضا الاستمتاع بالبحر.

زيتونا

أحد شواطئ الجونة الخاصة الرائعة للغاية التي يمكن الذهاب إليها، في زمن كورونا، وستكون في أمان مع أسرتك في ظل أ الشاطئ داخل جزيرة، كما أن الخدمات على الشاطئ جيدة.

بورتو مطروح

فندق "بورتو مطروح" على بعد 3.9 كم من شاطئ كليوبترا، ويضم أماكن إقامة مع مطعم وحديقة ومكتب استقبال يعمل على مدار 24 ساعة لراحتكم.

كما تحتوي كل وحدة على فناء ومطبخ مجهز بالكامل، كما تضم هذه الشقق الفندقية ملعب للأطفال، يمكن للضيوف السباحة في المسبح الداخلي أو ممارسة رياضة ركوب الدراجات.

سيدي عبد الرحمن

يقع الفندق في بلدة العلمين، ويتميز بإطلالات على البحر الأبيض المتوسط، ويضم شاطئ خاص، يشتمل مكان الإقامة، ويضم الفندق ملعب تنس لترفيه الضيوف، كما يضم مطعم وحدائق خضراء، بالإضافة إلى ملعب للأطفال.

تقع بحيرة مارينا العلمين عَلى بعد 25 كم من مكان الإقامة، ويمكن الوصول إلى مطار برج العرب الدّولي في غضون 75 دقيقة بالسيارة.

"وادي دجلة مارينا"

أفضل منتجعات العين السخنة، ويضم مطعمًا ومسبحًا في الهواء الطلق، يوفر تراسا، ملعب للأطفال ومنطقة شاطئ خاص، بالإضافة إلى حديقة.