بصور وذكريات.. هنا شيحة تحيي ذكرى رحيل محمد خان: لسه كلمة Next بترن في وداني

علاقات و مجتمع

أحيت الفنانة هنا شيحة، الذكرى الرابعة لوفاة المخرج محمد خان، وذلك عبر نشرها مجموعة من الصور تجمعهما عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام".

وعلقت "شيحة" على مجموعة الصور التي جمعتها بالمخرج الراحل محمد خان: "وحشتني قوي.. وحشني كلامنا وقعدتنا من القلب للقلب.. وحشني تكلمني تعزمني علي الأماكن الجديدة اللي فتحت وأنا معنديش فكرة.. قلبك وروحك معايا دايمًا.. علمتني أحب الحياة أكتر وأحب السينما بعيونك.. ومش بنسي ضحكتك اللي من القلب .. إلى أن نلتقي يا خان ولسه كلمة Next بترن في وداني".

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ويذكر أن المخرج محمد خان، توفى في 26 يوليو 2016، وكانت آخر أعماله السينمائية هو إخراج فيلم "قبل زحمة الصيف".

كما يذكر أن آخر أعمال الفنانة هنا شيحة، كانت في رمضان الماضي 2020 حينما شاركت في مسلسل "شاهد عيان"، وشاركها في البطولة الفنان حسن الرداد.