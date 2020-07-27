رسالة عمرها 29 عاما بخط يد الأميرة ديانا للبيع في مزاد بـ600 إسترليني

علاقات و مجتمع

عُرضت مخطوطات ورسائل مكتوبة بخط يد الأميرة ديانا، للبيع في مزاد علني، بعد مرور 29 عامًا، والتي كانت أرسلتها إلى صديقها المقرب "دودلي بوبلاك"، تشكره على 3 رسومات أنتجها لها بمناسبة عيد ميلادها الثلاثين، في يوليو 1991، قبل 6 سنوات من وفاتها.

دونت الأميرة الرسائل على ورق ملاحظات برئاسة قصر كنسينغتون، قائلةً "أتساءل عما ستجلبه السنوات العشر المقبلة، العشر الأخيرة التي تعلمت فيها الكثير بطريقة مثيرة للاهتمام".

وأضافت: "منذ متى أكون قادرة على الاحتفاظ بهدية لليوم الصحيح وأخشى أن رسوماتك الثلاث الرائعة ليست استثناءً"، وفق صحيفة "ميرور" البريطانية.

وأشارت ديانا: "إنني متأثرة للغاية لأنني أعطيت شيئًا يعني الكثير لعائلتنا وأن رين لم يعرض في المزاد".

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لم توضح الأميرة خلال رسائلها، ما هي الرسومات التي قدمها لها بوبلاك، ولكنها بدت ذات صلة بأسرة سبنسر بأكملها.

وتلقت ديانا ملاحظة خاصة من والدتها فرانسيس شاند كيد، الزوجة السابقة الايرل جون سبنسر، كتبت خلالها، " كتبت فيها كيف أن ابنها تشارلز سبنسر "أخذ العالم" في تأبينه الشهير لأخته في جنازتها في دير وستمنستر.

وسيتم طرح الرسالة للبيع في دار ديفيد لاي للمزادات بقيمة حوالي 600 جنيه إسترليني في 30 يوليو الجاري.

وارتبط الأمير تشارلز بديانا في 29 يوليو 1981، وانفصلا في عام 1996، وتوفيت ديانا في حادث سيارة في باريس، بعد عام من الانفصال، وفي عام 2005، تزوج الأمير تشارلز من كاميلا باركر بولز.