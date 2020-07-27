صور.. منة عرفة تفاجيء متابعيها بـ"نيولوك" جريء عقب 3 أيام من وفاة جدتها

لايف ستايل

فاجئت الفنانة منة عرفة متابعيها، بإجراء "نيولوك" مختلف وغير تقليدي عما ظهرت به مسبقا، مشاركة متابعيها إطلالتها الجديدة، عبر خاصية "ستوري" على حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت "عرفة" بشعر طويل أحمر اللون، يحمل بعض التموجات، بينما أطلت في صور أخرى بتسريحة "كيرلي".

وعلقت الفنانة الشابة على الصور، موضحة أنها عادت إلى العمل الفني مجددا، فضلا عن إجابتها عن بعض التساؤلات العشوائية الموجهة إليها، كاشفة عن أنها شخصية عصبية.

وتابعت حديثها: "كلنا كدبنا على أهلها في يوم من الأيام.. وأسوء إتصال تلقيته من 3 أيام لما جدتي توفت".

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يشار إلى أنه في يونيو الماضي، أعلن الكاتب والسيناريست عمرو عصمت، عن ترشيح الفنانة منة عرفة واليوتيوبر علي غزلان، لبطولة فيلمه الجديد "نص أزمة"، والذي يعد أول فيلم سينمائي يتحدث عن جائحة كورونا.

وتأتي تلك الخطوة، بعد مسح كلا من الفنانة واليوتيوبر، للصور التي تجمعمها سويا عبر حساباتهما الرسمية على موقع إنستجرام، والتي سبق أن أثارت جدلا واسعا حول ارتباطهما، في ظل ظهورهما سويا في العديد من المناسبات والفعاليات، مع الإبقاء على عدد محدود من الصور التي يوجد بها أشخاص آخرون.