مروة ميمي بعد حبس المتهمين بقتل نجلها: والدي توفي حزنا عليه

علاقات و مجتمع

بعد نحو 6 أشهر من مصرع اللاعب كريم هشام، نجل المذيعة مروة ميمي، على يد أصدقائه أثناء لعبهما سويًا، قضت محكمة الأحداث بالقاهرة بمعاقبة متهمين بالسجن 5 سنوات لأحدهما و7 سنوات للآخر، وغرامة مالية 10 آلاف جنيه لكل منهما.

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الحمد والثناء لله على صدور الحكم ضد المتهمين بقتل نجلها، هي أولى الكلمات التي ذكرتها "ميمي" والدة المجني عليه، تعليقًا على الحكم: "أنا بحمد ربنا وبشكر القاضي المصري العادل.. ابني مكنش يستاهل اللي حصل من أصحاب الغدر اللي ذهب إليهم ليلعب معهم بكل حب وحسن نية وفي الآخر ميرجعليش تاني".

وفاة "كريم"، وهو اللاعب بفريق نادي بتروجيت للناشئين، ترك أثر أليم على أفراد الأسرة، إذ أصيب جده، والد المذيعة مروة ميمي، بثلاثة جلطات متأثرا بالحزن على رحيل حفيده ليلحق به قبل 3 أسابيع: "أبويا الغالي مات متأثرًا بالحزن على حفيده.. كريم ساب وجع في قلوبنا كلنا".

ووجهت "ميمي" الشكر للمحامي جميل سعيد، الذي تولى قضية نجلها كريم، ليأتي الحكم بالسجن 7 أعوام على المتهم الأول الذي أطلق النار على صديقه مع غرامة 10 آلاف جنيه، وكذلك أيضًا الحكم بالسجن 5 أعوام على المتهم الثاني مع تطبيق الغرامة ذاتها.

وكان كريم هشام، ذو الـ15 عامًا، ذهب في بداية شهر فبراير من العام الجاري، لمنزل أحد أصدقائه، كعادته، للتجمع واللعب سويًا، لكن انتهت "لمة الصحاب" بمشهد مأساوي، إذ أطلق عليه صديقه النار من المسدس واستقرت الطلقة في رأسه.