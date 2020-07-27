الامارات | غادة عبد الرازق تنفي الرقم 15 .. وتقول: تزوجت 10 مرات فقط

شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عبد الرازق تنفي الرقم 15 .. وتقول: تزوجت 10 مرات فقط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الفنانة غادة عبد الرازق في تصريحات صحفية لموقع العربية الإخباري، بأنها تزوجت خلال حياتها 10 مرات فقط، واستهجنت الأخبار التي تداولتها الصحافة الفنية ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، حول عدد زيجاتها التي وصلت إلى 15 مرة، مبدية استياءها من "هذه الإشاعات التي لا تمت للواقع بأي صلة"، ومؤكدة أنها بزواجها الأخير من مدير التصوير هيثم زنيتا، وصل عدد زيجاتها إلى عشرة.

في المقابل، ذكرت مصادر فنية أن زيجات غادة عبد الرازق لم تكن كلها معلنة، فقد كان بعضها في سرية تامة، لكن أول زيجاتها كانت في عمر 17 عاما من رجل الأعمال السعودي عادل القزاز ودام الزواج 7 سنوات ورزقت فيه الفنانة بابنتها الوحيدة روتانا.

أما الزيجة الثانية المعلنة، فكانت من رجل أعمال مصري، لكن فارق السن بينهما كان كبيراً مما عجّل بانفصالهما، وهو ما تكرّر في زيجتها الثالثة التي كانت من شخص يدعى حلمي سرحان في العام 2002، ولم يدم الزواج أكثر من عام فتم الانفصال في هدوء تام.

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وتزوّجت غادة عبد الرازق كذلك من المنتج وليد التابعي، زواجاً بدأ عرفياً قبل أن يتحول رسمياً، وطُلقت ثلاث مرات من وليد التابعي كانت آخرها في العام 2009، أما أشهر زيجاتها فكانت من الإعلامي محمد فودة في العام 2011 الذي انفصلت عنه ثلاث مرات كان آخرها في العام 2015.

ولم تكشف غادة عبد الرازق عن باقي زيجاتها حتى زواجها من مدير التصوير هشام زنيتا العام الماضي ليكون الزوج العاشر في حياتها حسب تصريحاتها ل "العربية. نت" التي قالت فيها "أنا تزوجت 10 مرات من ضمنهم هيثم وانفصلنا في 2013 وعدنا مرة أخرى، وليس حقيقيا أني تزوجت 15 مرة وما إلى ذلك، وهو إنسان رائع وفضلنا الاحتفال بزواجنا في كواليس تصوير مسلسل "سلطانة المعز".

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