الامارات | فيديو .. "بسمة وهبة" وأصالة تنجوان من الغرق في الإسكندرية

شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. "بسمة وهبة" وأصالة تنجوان من الغرق في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بكلمات بدت مؤثرة قالت فيها "نجونا من الموت بأعجوبة"، وصفت الإعلامية بسمة وهبة الحادث المروع الذي تعرّضت له مع الفنانة أصالة، وجاء نتيجة اصطدام "جيت سكي"، كانتا تستقلانه، بالصخور على شاطىء البحر المتوسط.

ووثّقت الإعلامية بسمة وهبة لحظة اصطدام "الجيت سكي" بالصخور عبر حسابها على موقع الصور "انستغرام" قائلة: "أنا وأصالة تعرّضنا لحادث كبير وبفضل الله نجونا من الموت بأعجوبة"، مضيفة "اصطدمنا بالصخور وأنا اترميت برأسي عالصخر وفقدت الوعي ووقعت في القاع، وأصالة رغم وقوعها صممت تضرب الموج وتخبط وتنادي حد ينقذني".

كما أكدت بسمة وهبة "عندما استعدت الوعي، وجدت نفسي في مركب ناس طيبين، والجميع حولي، يحاولون إنقاذي من المياه التي ابتلعتها، وأنا فاقدة الوعي، والدم بينزل من الجروح التي في رجلي".

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ووجّهت وهبة الشكر لأصالة قائلة "شكراً أصالة إنك صممت تنقذيني، وبالفعل أنقذتيني بشهامتك ودائمًا تثبتين لي أنك جدعة وأصيلة، وشكراً للولاد اللي أنقذوني بالمركب وكانوا في قمة الأخلاق والجدعنة، وجدعنتهم مش غريبة على أهل إسكندرية، الحمد لله 100 مرة، ومن فضلكم محدش يجري بالموتوسيكل المائي وانتبهوا لنفسكم ولأولادكم".

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