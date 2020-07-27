"غير الوجه والمقابض".. 8 أشياء لا يجب لمسها أثناء جائحة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

رغم التزامك بارتداء قناع وجه، واتابع إرشادات التباعد الاجتماعي وممارسة النظافة الجيدة، لتجنب العدوى بفيروس كورونا، إلا أنك قد تكون عرضة للإصابة عن طريق لمس بعض الأسطح أو شيء يحتوي على الفيروس مثل مقابض الأبواب، كما يقول مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي.

ونستعرض لك 8 أشياء لا يجب أن تلمسها أثناء جائحة كورونا، بعيدا عن الوجه ومقابض الأبواب، وفقا لموقع "eatthis".

كوب القهوة في الأماكن العامة

وجدت الأبحاث أن هناك شيء محتمل لنقل الجراثيم في المكاتب، وهو الكوب الذي تتناول فيه المشروبات في غرفة الاستراحة، يجب أن تغسل يديك أو استخدام معقم اليدين في أي وقت تستخدم فيه كوب عام، وإذا كان في مكتبك، فتأكد من تنظيفه بانتظام.

مطهر اليد العام

يلمس الأشخاص مضخات مطهر اليد بأيدي متسخة، ويتركون جراثيمهم خلفهم، ما يعني أن المطهر اليدوي يجب تنظيفه لتطهير الشخص التالي الذي يستخدمه، حتى أن بعض مكاتب الأطباء قامت بتركيب مواد مطهرة لا تعمل باللمس، إذا لم يكن ذلك متاحًا، استخدم جانب يدك للمس المضخة، أو الأفضل من ذلك، اغسل يديك.

الجزء السفلي من محفظتك أو حقيبة الظهر

فكّر في جميع الأسطح العامة التي تضع حقيبتك عليها طوال اليوم "احذر من أرضيات الحمامات العامة"، يمكنها التقاط جميع أنواع الحشرات، وإذا قمت بلمسها، أو وضعها على طاولة المطبخ أو السرير، فأنت تضع نفسك في خطر، علق حقيبتك بالقرب من الباب بدلاً من ذلك.

أجهزة الصراف الآلي

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وجدت الدراسات أن أزرار أجهزة الصراف الآلي يمكن أن تكون أكثر خطورة تسع مرات من المراحيض العامة، وفي هذه الأيام، من المحتمل أن تحتوي بعض هذه الجراثيم على فيروسات تاجية، إذا كان يجب عليك استخدام ماكينة الصراف الآلي، فالمس الأزرار بمفصل يدك.

عبوات الطعام

كم عدد المرات التي تفحص فيها عبوات الطعام من محل البقالة للتفكير في شرائها؟ العديد من الأشخاص الآخرين أيضًا يقوموا بذلك، لتكون آمنًا، ارتد قفازات يمكن التخلص منها عند التسوق.

السلالم المتحركة

إذا أعيد فتح المراكز التجارية من حولك، فكن متيقظًا بشأن المناطق عالية اللمس التي قد تحتوي على فيروسات تاجية، العدو رقم 1 هو "درابزين السلالم المتحركة"، تجنب لمسها إذا استطعت، وارتد قفازات يمكن التخلص منها أثناء الخروج أو أحضر معقم اليدين معك.

السيور الناقلة في متاجر البقالة

تلك التي تضع عليها المواد التي تشتريها، مصنوعة من البلاستيك المسامي، هي عدو خطير لنقل الفيروسات والبكتيريا حتى في أوقات ما قبل الجائحة، الآن من المهم بشكل خاص عدم لمسها أثناء الخروج، تأكد من وضع الفواكه والخضروات في أكياس، واغسلها جيدًا بمجرد وصول المنزل.

قوائم المطاعم

مع إعادة فتح المطاعم، من المهم تجنب لمس القوائم، التي نادرًا ما يتم تنظيفها، لا تضع قائمة على طبقك أو أدوات المائدة، وبعد أن تطلب، لا تلمس وجهك أو تبدأ وجبتك دون غسل يديك أو استخدام مطهر اليدين.