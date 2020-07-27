"لديهم مناعة سرية".. كيف ينجو بعض الأشخاص من فيروس كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

في حين تشير أحدث الأبحاث إلى أن الأجسام المضادة ضد فيروس كورونا المستجد، يمكن أن تستمر لمدة ثلاثة أشهر فقط، فقد ظهر أمل جديد في طريق محاربة الوباء المتفشي.

الأمل يتمثل في مفاجأة، مفادها أن بعض الأشخاص لديهم مناعة خفية تحميهم من الإصابة بالفيروس، وفقا لتقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "BBC".

في البداية، اكتشف العلماء أن المرضى الذين تعافوا من الإصابة بكوفيد-19، لم يكن لديهم أي أجسام مضادة ضد الفيروس، لكن بعد ذلك ظهر أن هذا قد يكون هو الحال بالنسبة لعدد كبير من الأشخاص، ثم جاءت النتيجة التي مفادها أن العديد من أولئك الذين يكونون أجسام مضادة بعد التعافي، يفقدونها مرة أخرى بعد بضعة أشهر فقط.

على الرغم من أن الأجسام المضادة أثبتت أهميتها لمحاربة الوباء، فقد لا يكون لها الدور الرائد في المناعة، إذا كنا نريد الحصول على حماية طويلة الأمد.

مناعة خفية

في حين أن العالم مشغول بالأجسام المضادة، فقد بدأ الباحثون يدركون أنه قد يكون هناك شكل آخر من أشكال المناعة، في بعض الحالات، تختبئ داخل الجسم لسنوات بعد الإصابة بأي عدوى، حيث يكتسب نوعا غامضا من خلايا الدم البيضاء أهمية كبيرة، وعلى الرغم من أنها لم تظهر في وقت سابق، فقد تثبت أنها حاسمة في معركتنا ضد كورونا، قد تكون هذه اللحظة متمثلة في الخلية التائية.

عندما اختبر الباحثون عينات الدم المأخوذة قبل ظهور الوباء بسنوات، وجدوا أن تصميم الخلايا التائية، سيفيد في الكشف عن البروتينات الموجودة على سطح فيروس كورونا.

الخلايا التائية هي نوع من الخلايا المناعية، هدفها الرئيسي تحديد وقتل مسببات الأمراض الغازية أو الخلايا المصابة، باستخدام البروتينات الموجودة على سطحها، والتي يمكن أن ترتبط بالبروتينات على سطح هذه الأجسام الدخيلة، والتي يمكن لكل منها التعرف على كل ما يهاجم الجسم.

الخلايا التائية يمكن أن تتواجد في الدم لسنوات بعد الإصابة، وتساهم أيضًا في "الذاكرة طويلة المدى" للجهاز المناعي، وتسمح له بتركيب استجابة أسرع وأكثر فعالية عندما يتعرض لمرض قديم.

مرضى كورونا والخلايا التائية

وأظهرت العديد من الدراسات أن الأشخاص المصابين بكورونا، عادة ما يمتلكون خلايا يمكنها استهداف الفيروس، بغض النظر عما إذا كان لديهم أعراض أم لا، كما اكتشف العلماء مؤخرًا أيضًا أن بعض الأشخاص ليس لديهم أجسام مضادة ضد الوباء، ولكن لديهم خلايا تائية تستطيع كشف الفيروس.

الأكثر غرابة هو أنه عندما اختبر الباحثون عينات الدم المأخوذة قبل ظهور الجائحة بسنوات، وجدوا خلايا مصممة خصيصًا للكشف عن البروتينات على سطح فيروس كورونا، هذا يشير إلى أن بعض الناس لديهم بالفعل درجة من المقاومة ضد الفيروس قبل أن يصيب الإنسان، ويبدو أن ذلك الأمر منتشر بشكل كبير بنسبة 40-60٪ بين الأفراد غير المصابين بالوباء، والذين لديهم هذه الخلايا، ويبدو أن الخلايا التائية قد تكون مصدرًا سريًا للحصانة ضد كورونا.

كيف تظهر حصانة الخلايا التائية؟

ربما لا يعرف معظم الناس الخلايا التائية، ولكن لنرى مدى أهميتها للمناعة، يمكننا النظر إلى الإيدز في المراحل المتأخرة، الحمى المستمرة، القروح، التعب، فقدان الوزن، السرطانات النادرة، الميكروبات غير الضارة عادة، مثل الفطريات -التي توجد عادة على الجلد- والتي تبدأ في السيطرة على الجسم، ومن هنا تظهر أهمية هذه الخلايا في مقاومة مثل هذه الأمراض .

على مدى أشهر أو سنوات، يطبق فيروس نقص المناعة البشرية نوعًا من الإبادة الجماعية للخلايا التائية، يقول أدريان هايدي، أستاذ علم المناعة في كلية كينجز كوليدج في لندن: "يمحو جزءًا كبيرًا منهم". "وهذا يؤكد حقًا مدى أهمية هذه الخلايا بشكل لا يصدق- وعلى أن الأجسام المضادة وحدها لن تحميك".

أثناء الاستجابة المناعية الطبيعية- في فيروس مثل الإنفلونزا- يعتبر خط الدفاع الأول هو جهاز المناعة، الذي يتضمن خلايا الدم البيضاء والإشارات الكيميائية، والتي تبدأ إنتاج الأجسام المضادة، في غضون أسابيع قليلة.

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ويضيف هايداي: "وبالتوازي مع ذلك، بعد نحو أربعة أو خمسة أيام من الإصابة، تقوم الخلايا التائية بعملية تنشيط، لتتعرف على الخلايا المصابة بالفيروس، ثم يتم قتل هذه الخلايا إما مباشرة بواسطة الخلايا التائية نفسها، أو عن طريق أجزاء أخرى من جهاز المناعة، قبل أن تتاح للفيروس فرصة لاستنساخ نفسه داخلها.

أخبار مبشرة وأخرى سيئة

يقول هايداي: "بالنظر إلى مرضى كورونا، فالأشخاص المصابون بعدوى والذين لا يحتاجون إلى المستشفى، من الواضح تمامًا أن لديهم استجابات للخلايا التائية التي قتلت الفيروس، هذه النتائج مبشرة للباحثين عن لقاحات، لأنها تدل على أن الجسم يطور أجساما مضادة وخلايا يمكنها التعرف على الفيروس.

في الواقع، ثبت بالفعل أن أحد اللقاحات- الذي طورته جامعة أكسفورد- يؤدي إلى إنتاج هذه الخلايا، بالإضافة إلى الأجسام المضادة. من السابق لأوانه معرفة مدى حماية الاستجابة، لكن أحد أعضاء المجموعة البحثية أخبر بي بي سي نيوز أن النتائج واعدة للغاية.

ومع ذلك، هناك أزمة بالنسبة للعديد من المرضى الذين يتم إدخالهم إلى المستشفى لإصابتهم بأعراض خطيرة، فإن استجابة الخلايا التائية لم تكن قوية.

يضيف هايداي: "تتأثر أعداد كبيرة من الخلايا التائية بالفيروس، كما أنها تختفي أيضًا من الدم."

إحدى النظريات أكدت أن هذه الخلايا التائية يتم إعادة توجيهها إلى الأماكن التي تكون في أمس الحاجة إليها بالجسم، مثل الرئتين، لكن فريق هايداي يشتبه في أن اختفاء الكثير منها بسبب الموت.

يضيف هايداي أن جميع الأدلة تشير إلى أن الخلايا التائية، يمكنها حمايتنا من الأمراض لعدة سنوات، لكن عندما نمرض، من الواضح أنها تعجز عن الدفاع عن الجسم بمفردها، وقد تعزى إصابة كبار السن بمضاعفات كورونا المستجد الحادة إلى تضاؤل أعداد هذه الخلايا.

ماذا يعني هذا للمناعة طويلة المدى؟

وفقا لهايداي، أجرى الباحثون دراسات على المرضى الذين تعافوا من مرض متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد الذي ظهر عام 2002، واكتشفوا أدلة على أن الخلايا التائية تستجيب للفيروس بعد سنوات من الإصابة، وهذا يؤكد أن هذه الخلايا التي تكونت لدى هؤلاء المرضى تحمي الجسم بعد سنوات من التعافي.

وقادت هذه النتائج علماء إلى فحص عينات دم قديمة مأخوذة من الناس في الفترة بين 2015 و2018، واكتشفوا أن الخلايا التائية، في هذه العينات تستجيب لفيروس كورونا المستجد، وخلص الباحثون إلى أن أجهزة المناعة قد تكون صممت للتعرف على كوفيد وإطلاق الاستجابة المناسبة له بعد الإصابة بفيروسات كورونا المسببة لنزلات البرد التي تحتوي على بروتينات مشابهة على سطحها.

هذا يكشف الاحتمال المثير للقلق، أن سبب إصابة بعض الأشخاص بعدوى أكثر شدة، هو أنهم لم يحصلوا على هذه الكتل من الخلايا التائية التي يمكنها بالفعل التعرف على الفيروس.

هل سيقودنا ذلك إلى لقاح؟

إذا كان التعرض سابقا لفيروسات البرد يؤدي حقًا إلى تخفيف حدة فيروس كورونا، فإن هذا يبشر بالخير لتطوير اللقاح، لأنه دليل على أن الخلايا التائية العالقة يمكن أن توفر حماية كبيرة، حتى بعد سنوات من إنتاجها.

ولكن حتى لو لم يكن هذا هو ما يحدث، فإن مشاركة الخلايا التائية يمكن أن تكون مفيدة، وكلما فهمنا أكثر ما يحدث، كان ذلك أفضل.

يشرح هايداي أن طريقة إنتاج اللقاحات تعتمد بشكل عام على نوع الاستجابة المناعية التي يأمل العلماء في استخلاصها، قد يؤدي بعضها إلى إنتاج أجسام مضادة - بروتينات عائمة بحرية يمكنها الارتباط بمسببات الأمراض الغازية، وإما تحييدها أو وضع علامة عليها لجزء آخر من الجهاز المناعي للتعامل معها، قد يهدف البعض الآخر إلى إشراك الخلايا التائية، أو ربما يثيرون استجابة من أجزاء أخرى من الجهاز المناعي.

يقول هايداي: "هناك بالفعل مجموعة هائلة من اللقاحات، وقد شجعه بشكل خاص حقيقة أن الفيروس واضح بشكل كبير لجهاز المناعة، حتى في أولئك الذين تأثروا بشدة، لذا إذا تمكنا من منع كل ما يفعل كوفيد-19 بالخلايا التائية للمرضى الذين حظينا بمتابعتهم، فسنكون قد اقتربنا كثيرا من السيطرة على المرض."