صيحات الفساتين القصيرة الرائجة على طريقة النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 يوليو 2020 03:44 مساءً - لا تستغني النجمات عن الفساتين القصيرة وخصوصاً خلال موسم الصيف ، حيث تمنحهن إطلالات أنثوية جذابة



تعرفي على اجمل اطلالات النجمات بالفساتين القصيرة، ولكل نجمة ذوقها في الفساتين القصيرة.



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فستان سيرين عبد النور



سيرين عبد النور













ظهرت سيرين عبد النور بالفستان القصير المزين بطبعات الورود على القماش الشيفون لإطلالة عصرية ناعمة.







فستان مايا دياب

سيرين عبد النور



اختارت مايا دياب فستان أسود قصير بحمّالات رفيعة وقبّة القلب مع تنورة واسعة، وتميز الفستان بالجرأة والعصرية، ونسقت معه حذاء أسود.







فستان ميريام فارس

ميريام فارس





ارتدت ميريام فارس فستان أبيض بتصميم بسيط وبأكمام طويلة مع توب حمّالات بلون الكاميل أعلى الفستان، وأكملت إطلالتها بحذاء رياضي أبيض وأسود.



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فستان نجوى كرم

نجوى كرم



اعتمدت نجوى كرم فستان وردي بتصميم بسيط وبأكمام قصيرة ومزين بتموجات الأسود أسفل الصدر وعلى الأطراف، ونسقت معه حذاء شمواه أسود.







فستان نانسي عجرم



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لفتت نانسي عجرم الأنظار بالفستان القصير المزين بنقشات الورود الملونة وهو بأكمام طويلة مع حزام أسود حول الخصر، وأكملت إطلالتها بالبوت الجلد الأسود.







نوال الزغبي نوال الزغبي



اختارت نوال الزغبي فستان قصير بصيحة ملتفة Wrap Dress مع حزام حول الخصر وتزين الفستان بنقشة جلود الحيوانات.







فستان نسرين طافش نسرين طافش

ارتدت نسرين طافش فستان قصير باللون الأخضر الزيتي وبتصميم بسيط بأزرار من الأمام مع حزام حول الخصر، ونسقت معه حذاء رياضي أبيض. تابعي المزيد:كيم كارداشيان تعيد الفساتين القصيرة للموضة بهذه الإطلالات

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