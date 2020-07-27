ألوان فساتين السهرة موضة ربيع وصيف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 يوليو 2020 03:44 مساءً - تنوعت ألوان مجموعات كوتور ربيع وصيف 2020 حيث ضمت النغمات الباستيلية الحالمة والألوان القوية وأحيانًا الصارخة.



اكتشفي أبرز صيحات ألوان فساتين السهرة من خلال الصور التي رصدناها لكِ بتوقيع أشهر الماركات العالمية.



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فساتين سهرة بألوان الباستيل البناتية موضة 2020



جورج حبيقة





لاقت فساتين السهرة المصممة بألوان الباستيل الحالمة رواجًا كبيرًا على مدرجات عروض الكوتور، ركز المصممون على درجات الوردي المبودرة والتركواز الفاتح والليلكي الناعم، أحببنا المزج الذي صنعه المبدع جورج حبيقة Georges Hobeika بين التركواز الناعم والذهبي المتمثل في التطريز الذي غلف التوب والحزام العريض.





الوردي الناعم كان حاضرًا بتوقيع إيلي صعب Elie Saab وزياد نكد Ziad Nakad، قدم الأخير فستان بأكتاف نافرة مغطي بالتطريز ومزدان بحزام ناعم.



أحببنا الفساتين المصممة باللون الليلكي والتي زينتها ماركة جيفنشي Givenchy بالكشاكش، بينما قدمها المصمم جورج شقرا Georges Chakra بقصة الكتف الواحد وزين الصدر بالورود الصغيرة.







فساتين سهرة بألوان قوية وصارخة موضة الموسم



VALENTINO

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كان للألوان القوية والصارخة حضور لافت ضمن مجموعات كوتور ربيع وصيف 2020، أثبت الأزرق الملكي تواجده في الكثير من العروض، قدمت دار فالنتينو Valentino فستان طويل بقصة ذيل السمكة بينما قدمت ماركة أرماني بريفيه Armani Privé فستان ديكولتيه مستقيم القصة مغطى بطبقة مطرزة من الشيفون.





عاشقات اللوكات الأنثوية ننصحهن بمشاهدة الفساتين الحمراء من توقيع فالنتينو Valentino و Julien Fournié والتي أتت بقصات مستقيمة وواسعة.























اجتاح الفستان الأصفر عروض أسبوع باريس وقُدم بتصميمات منوعة ونغمات كثيرة، أحببنا الفستان الناعم ذي الياقة الملتفة حول العنق من مجموعة أنطونيو غريمالدي Antonio Grimaldi والفستان المنفوش منسدل الأكمام من توقيع زياد نكد Ziad Nakad.









فساتين سهرة بألوان ترابية من مجموعات الكوتور

Maison Rabih Kayrouz



حجزت الفساتين المصممة بالألوان الترابية لنفسها مكانًا ضمن قائمة إتجاهات 2020، أحببنا الفستان ذي التنورة الواسعة من توقيع ميزون ربيع كيروز Maison Rabih Kayrouz والفستان المطرز طويل الكمين من مجموعة فالنتينو Valentino.









فساتين سهرة بيضاء لإطلالة كالعروس

ALEXIS MABILLE





كانت فساتين السهرة البيضاء نجمة عروض الكوتور هذا العام، قدم طوني ورد Tony Ward واحد من أجمل التصاميم تميز بأكمام الجرس Bell Sleeves المزينة بالقصاصات، كما أعجبنا الفستان الناعم من ماركة ألكسيس مابي Alexis Mabille.

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