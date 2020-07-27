عبايات سوداء من عفراء الوهيبي لإطلالة محتشمة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 يوليو 2020 03:44 مساءً - تنشر مدونة الموضة والموديل العمانية عفراء الوهيبي الكثيرَ من الصور على مواقع التواصل الاجتماعي بالعبايات الخليجية المتنوعة باللون الأسود؛ لمظهر محتشم ومناسب للشابات، ومن أحدث خياراتها جمعنا لكِ -عزيزتي المحجبة- عدة موديلات لعبايات سوداء، فاستوحي منها ما يناسب مشاويرك ومناسباتك.



عبايات سوداء مطرزة بالألوان

عبايات سوداء مطرزة بالألوان



تفضل الكثيرات من الفتيات ارتداء العبايات المطرزة بتطريزات ناعمة وأنيقة، ومن عفراء الوهيبي جمعنا لكِ عدة خيارات، حيث أطلّت بعباية سوداء مطرزة بالبني في مربع على أحد الجانبين، وأكملت مظهرها بحذاء أبيض وحقيبة زيتية، وارتدت عباية سوداء مطرزة بالزهور البيضاء والزرقاء مع مجوهرات فضية أنيقة وحذاء أحمر ذي كعب عالٍ؛ لزيّ أنثوي أنيق، وظهرت بعباية سوداء مصممة باللون الأخضر السماوي في الأطراف ومطرز بالأبيض، وتأنقت بعباية سوداء مطرزة بالخيوط البيضاء والفصوص السوداء في الجانب الأيمن للتصميم، ونسقت في إطلالة أخرى عباية مطرزة في الأطراف بالخيوط البيضاء المتعرجة مع مظهر كاجوال وحذاء أصفر؛ لزيّ عصري.

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عبايات سوداء سادة

عبايات سوداء سادة



إن كنتِ ممن يفضِّلن ارتداء العبايات السوداء بالتطريزات والتصميمات الناعمة؛ فيمكن لعفراء أن تلهمكِ إطلالتها بعباية سوداء مخططة بدرجة أخرى من الأسود، وأكملت مظهرها بحقيبة لامعة، أو تزينها بعباية مصممة بقماش الدانتيل المزين بطبقات مميزة، أو تألقها بعباية سوداء مطرزة بفصوص سوداء لامعة بطريقة أنثوية ناعمة، أو اختيار عباية مصممة بقماش الدانتيل من الأعلى، والمطرز بطريقة أنثوية بسيطة ومناسبة لكل الإطلالات، وأخرى سوداء مزينة بمطاطات في الأطراف، أو التجمّل بعباية سوداء مطرزة بخطوط سوداء من الفصوص اللامعة.

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نصائح للعبايات السوداء

نصائح للعبايات السوداء



تُعَدُّ العبايات من قطع الملابس الأكثر أناقة على الإطلاق، وهي تناسب المحجبات في كل المناسبات، ولأن العبايات السوداء كثيرة ولها أشكال متعددة، وتمكِّنك من ارتدائها بأكثر من ستايل عصري، فقد جمعنا لكِ عدة نصائح لارتداء واختيار العبايات: إن كنتِ من المحجبات؛ فاحرصي عند اختيارك العباية على أن تكون ذات أكمام متوسطة أو بمقاسك، وابتعدي عن الأكمام الواسعة؛ لأنها سترغمك على ارتداء ثوب بكُم، وكثرة الطبقات ستشعرك بالحرارة وتزيد من حجم جسمك، وعليك أن تنتبهي جيدًا لخامة الأقمشة التي تُصنع منها العبايات، وننصحكِ بأن تتجهي إلى أقمشة العبايات الرقيقة مثل الكتان أو الكريب، مع اختيار الموديلات الناعمة والخفيفة.