تنسيق القميص الفستان للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 يوليو 2020 03:44 مساءً - دائمًا كان القميص عنوان الإطلالة العملية الكاجوال للنهار، بينما يرمز الفستان للأنوثة والأناقة، وطلعات البحر والنزهات والمناسبات المسائية طبعًا، إلى أن جاء القميص الفستان؛ وهو قميص طويل يصل إلى ما بعد الركبة وأحيانًا للكاحل؛ ليكون قطعة جديدة في دولابك، ولكن محيرة قليلًا، فكيف ننسقها بطريقة صحيحة؟



القميص الفستان للممتلئات



بما أن المقلم موضة منذ العام الماضي، استعملي قميصًا طويلًا مقلمًا بأقلام عريضة بالطول، وهي نقشة منتشرة وموضة لهذا العام، حيث تعمل الأقلام الطولية على إظهارك أنحف، مع حزام عريض لإبراز الوسط.

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إطلالة مريحة وصيفية



القميص الفستان عادة ما يكون واسعًا، وهو مثالي للأيام الحارة والرحلات الصيفية، استعمليه مع صندل مفتوح ومريح؛ لتحصلي على إطلالة مناسبة للصور على الشاطئ والمشي بين الرمال، خاصة مع حقيبة ملونة وصغيرة من القماش.

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القميص الفستان للمحجبات



القميص الفستان الماكسي والأقصر قليلًا مثاليان للمحجبات، استعملي بنطلونًا ضيقًا قماشيًا أو من الجينز، تحت القميص الفستان، مع حجاب سادة من القطن أو الليكرا؛ لتحصلي على إطلالة سريعة وأنيقة ومناسبة ليوم كاجوال.

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للإطلالة الرسمية



يعتبر القميص الزيّ المناسب للإطلالة الرسمية في تجمعات العمل، استعمليه مع حذاء بكعب مرتفع عن الأرض، وحقيبة من نفس اللون، يفضل أن تكون من الجلد، أو مطعمة بالمعدن، لتضع لمسة كلاسيكية على زيّك النهائي.

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لسهرة مسائية



كعب عالٍ مع وشاح حريري، أو من خامة ناعمة، استعملي معهما كلاتش من نفس باقة الألوان، وكوني جاهزة لحضور مناسبات بسيطة، ويفضل أن تختاري قماش القميص بعناية؛ لكي لا يكون مفرطًا في النوع الكاجوال، فيفسد إطلالتك، وأخيرًا اختمي الإطلالة بإكسسوارات واضحة ولامعة؛ لإضفاء أناقة على زيّك.

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أفكار لتجديد القميص الفستان



استعملي الحقائب الجديدة التي تركب على شكل حزام حول الوسط، لتغير شكل الفستان، وإبراز تقاسيم الجسم.

ارتدي حقيبة وحذاء من نفس اللون، على أن يكون مختلفًا عن لون القميص والحذاء؛ لتصنعي إطلالة لافتة للنظر.

يمكنك ارتداء القميص مع حذاء رياضي وبنطالٍ من الجينز، لمشاويرك اليومية للتسوق ولقاء بعض الأصدقاء.

استعملي جاكيت جينز؛ لتحويل القميص الفستان إلى فستان أنيق ونهاري.

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