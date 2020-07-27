تنسيقات بنطال الجينز للمحجبات من لميس رضا

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 يوليو 2020 03:44 مساءً - تفضِّل الكثيرات من الفتيات ارتداء الأزياء الكاجوال بالجينز خلال مشاويرهن اليومية؛ وذلك لما يوفِّره من راحة وسهولة في الحركة، ولكن لأن الفتيات المحجبات يواجهن بعض الصعوبات في ارتداء الجينز والظهور بإطلالة محتشمة مناسبة للحجاب، فقد جمعنا لهن بعض التنسيقات من وحي الفاشون بلوجر والمؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي لميس رضا، فاستوحين من هذه الخيارات ما يناسب شخصياتكنّ.



إطلالات بسيطة بالجينز

إطلالات بسيطة بالجينز



للمشاوير السريعة واليومية، يمكنكِ أن ترتدي بنطال الجينز الأزرق بعدة طرق، أبرزها اختياره مع بلوزة سوداء مرسومة بالزهور الزهرية، واختيار الحجاب بلون الزهور أو بدرجة أفتح لكسر اللون الحيادي، أو الظهور بالجينز الأزرق مع بلوزة بنية مصممة بأكمام مطرزة بالأبيض والأسود، والتجمل بحجاب ملون من قماش الساتان العصري، واختيار الحذاء والحقيبة بتدرجات الأزياء.

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تنسيقات الجينز مع البلوزات ذات الأكمام المنفوخة

تنسيقات الجينز مع البلوزات ذات الأكمام المنفوخة



اعتمدت لميس رضا البلوزات ذات الأكمام المنفوخة مع بنطلونات الجينز بأنواعها، ومنها تأنقت ببلوزة زهرية مصممة بالفرو الوردي مع بنطال ذي خصر عالٍ من الجينز الأزرق، وإكماله بحذاء وحجاب وحقيبة باللون الأسود، وتجملت ببلوزة حمراء واسعة بأكمام منفوخة مع بنطال الجينز الأزرق، وحجاب وحذاء باللون البيج لزي حيادي جذاب، وتزينت ببنطال الجينز مع بلوزة بيضاء مصممة من المنتصف بالرسوم السوداء، وأكملت مظهرها بحجاب وحقيبة باللون الأحمر لزي كلاسيكي، ونسقت بلوزة سوداء من الدانتيل منفوخ الأكمام وبنطالًا رماديًّا من الجينز مع حقيبة وحجاب باللون الفوشيا لكسر اللون، واختارت بنطال الجينز مع بلوزة وحجاب وحذاء باللون الأبيض لمظهر بسيط.

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خيارات القمصان مع بنطلونات الجينز

خيارات القمصان مع بنطلونات الجينز



تفضِّل الفتيات اختيار الجينز مع القمصان الشبابيك لمظهر عملي أنيق، وعن لميس فتأنقت ببنطال الجينز مع قميص أسود مرسوم بالزهري، وأكملت مظهرها بحجاب وحذاء باللون الأبيض لمظهر مناسب للشابات، وتجملت بقميص أصفر عصري مزين بالشراشيب في المنطقة العلوية مع بنطال سكيني أزرق، وفي إطلالة أخرى لجأت لبنطال الجينز الأبيض مع قميص الجينز الأزرق المصمم بالفصوص البيضاء، وزينت إطلالتها البسيطة بحذاء ذي كعب أصفر وحقيبة فوشيا صغيرة، ولإطلالة عملية مناسبة للخيارات الرسمية، لجأت لقميص أزرق مصمم من أحد الجزأين باللون الأزرق الداكن، وصُمم بقماش مخطط بالأبيض والأزرق في الجانب الآخر مع بنطال أزرق من الجينز.