موضة مجوهرات تختارها كارن وازن

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 يوليو 2020 03:44 مساءً - لا شكّ أنّ الفاشينيستا اللبنانية كارن وازن هي اسطورة في عالم الموضة ومرجعاً اساسياً لها، خصوصاً أن فتيات كثيرات متأثرات بها. ومن اكثر ما تحبه كارن هو اختيار المجوهرات المناسبة مع اطلالاتها على الرغم من انها تميل الى الأسلوب الجريء والبارز. فما هو الطابع الذي تحبه وكيف تنسقه مع اطلالاتها المتنوعة؟

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السلاسل نقطة ضعفها

المجوهرات التي تعتمدها كارن وازن



من بين اكثر تصاميم المجوهرات الرائجة تعشق كارن وازن ارتداء السلاسل، وهي لا يمكن أن تفوت أي اطلالة سواء نهارية او مسائية دون ان تتألق بها. وغالباً ما تختار السلاسل الرفيعة أو المتوسطة الحجم التي تأتي بحجم العنق على شكل شوكر.



صيحة أساسية في عالم الموضة

المجوهرات التي تعتمدها كارن وازن

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تعتبر موضة السلاسل صيحة أساسية في عالم الموضة وبسطت سيادتها منذ سنوات طويلة في عالم عروض الأزياء. وفي موسم ربيع وصيف عادت هذه الصيحة الى الواجهة وقد ظهرت لدى دور عديدة على رأسهم دار موسكينو التي دائماً ما تركز على السلاسل ودار غوتشي وجيفنشي وشانيل وغيرهم كثر...







كيف ترتدي كارن وازن هذه الصيحة

المجوهرات التي تعتمدها كارن وازن



بأساليب متنوعة ترتدي كارن وازن الصيحة، لذا تعرفي الى خطواتها:

- تعمل كارن وازن على تطبيق فكرة تكديس المجوهرات من خلال تنسيق عقود عدة مع بعضها البعض.

- تركز كارن على اللون الذهبي الأصفر في هذه السلاسل لأنه موضة رائجة بشدة.

- لا تخلط كارن عقود مزينة باحجار كريمة مع هذه العقود.

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