كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 يوليو 2020 03:44 مساءً - يُعدّ الشّعر الخشن مُشكلة من المشكلات الصعبة، ويُسبب حالة من الإنزعاج حول كيفية تصفيفه، وذلك يعود لاتباع طرق خاطئة بالعناية بالشّعر، كالتّعرض المفرط لأشعة الشّمس، وكثرة استعمال صبغات تلوين الشعر ذات التركيبة الكيماوية، أو محاولة تنعيمه باستخدام مواد معينة قائمة في تركيبها على مواد كيميائية، مما يُعرض الشّعر للتلف والضّرر على المدى الطّويل، عدا عن كونها باهظة الثّمن. وللتخلّص من مشكلة الشعر الخشن وجعله ناعمًا منسدلًا كالحرير لتكمي إطلالتك في العيد، "الخليج 365.نت" اختار لك خلطات لبن جوز الهند لتتألقي بشعر ناعم ولافت في العيد.



خلطات لبن جوز الهند لشعر ناعم كالحرير في العيد

لبن جوز الهند لتنعيم الشعر كالحرير



يُعتبر لبن جوز الهند من أفضل الحلول والمرطبات الطبيعيّة للشعر الخشن والجاف؛ بسبب خصائصه المُفيدة وإحتوائه على نسبة عالية من الرطوبة فهوَ الخُلاصة والسائل الذّي يتم استخراجه من ثمرة جوز الهند الصلبة، يحتوي على مكونات طبيعية مثل الدهون وفيتامينE ، التي تُساهم في منح الشعر الرطوبة اللازمة وتنعيمه، وتُساهم في تغذية الشعر وتحفيز نموه بشكل صحي، كما وتُزيل الأوساخ العالقة في فروة الرأس وتُحافظ على الشعر رطبًا.

قليلاً من الإهتمام الإضافي والتّرطيب الصّحي يمكن أن يحوّل شعرك من خشن إلى شعرٍ ناعمٍ وصحّيٍ ولامعٍ، من خلال تطبيق خلطات لبن جوز الهند القادرة على تنعيم شعرك وبنفس الوقت آمنة عليه، بحيث لا تُسبب له أي آثار جانبية سيئة، كما أنها غير مكلفة. فما عليك سوى اختيار إحدى الخلطات الآتية:



خلطة لبن جوز الهند والزبادي

تألقي في العيد بشعر لامع كالحرير من خلال تطبيق خلطة لبن جوز الهند والزبادي



تأّلقي بشعر ناعم وساحر في العيد من خلال تطبيق خطلة لبن جوز الهند والزبادي الفعّالة في تنعيم الشعر؛ لاحتوائها على العديد من الفيتامينات التي تزوّد الشعر بالغذاء،كما وتُساعد في تلطيف الشعر المُجعّد وتنعيمه وتسهيل التحكّم به. ويُمكن استخدام الزبادي كبلسمٍ طبيعي وفعّال للسيطرة على الشعر، بعيدًا عن البلسم الذي يحتوي على مواد كيميائية ضارة تعرّض الشعر للتلف.



المكَّونات:

ربع كوب من لبن جوز الهند.

ملعقة كبيرة من اللبن الزبادي.

طريقة الاستخدام:

تُخلط جميع المكَّونات في وعاء جيّدًا. ثم نضع الخليط على فروة الشعر ونتركه لمدة ساعة على الأقلّ. وبعدها، نغسل الشعر جيدًا بالماء، وللحصول على أفضل نتيجة يفضّل تطبيق الخليط مرة واحدة أسبوعيًّا.



خلطة لبن جوز الهند وزيت اللافندر

خلطة لبن جوز الهند وزيت اللافندر لتنعيم الشعر



يمتلك زيت اللافندر أو زيت إكليل الجبل العديد من الخصائص المفيدة والمتنوعة التي تساعد على ترطيب الشعر، والحفاظ على صحة فروة الرأس.

المكَّونات:

كميةٌ من لبن جوز الهند.

بضع قطرات من عصير الليمون.

أربع قطرات من زيت اللافندر.

طريقة الإستخدام:

تُمزج جميع المكَّونات مع بعضها جيدًا. ثم، يُوزّع على فروة الرأس، ويُترك من أربع إلى خمس ساعات: بعدها، يُغسل الشعر جيدًا.

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خلطة لبن جوز الهند والعسل

خلطة لبن جوز الهند والعسل لشعر ناعم كالحرير



يُوفر العسل العديد من الفوائد للشعر الخشن، من خلال قدرته الكبيرة على إمداد فروة الرأس بالفيتامينات والعناصر المغذيّة.

المكَّونات:

أربع ملاعق كبيرة من لبن جوز الهند.

ملعقتان صغيرتان من العسل.

قبعة الإستحمام.

طريقة الإستخدام:

تُمزج المكَّونات مع بعضها للحصول على مزيجٍ ناعم، ثم يُدلّك الشّعر وفروة الرأس بالمزيج من الجذور وحتى الأطراف، ويُغطّى الشّعر بقبعة الإستحمام، ويُترك لمدة ساعة أو ساعتين. بعدها، يُغسل الشّعر بالشامبو العادي، وتُكرّر هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعيًا.

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خلطة لبن جوز الهند وعصير الليمون

خلطة لبن جوز الهند والليمون لتنعيم الشعر كالحرير



يعمل الليمون على منح الشعر لمعانًا مُميزًا، خصوصًا بعد تعرضه لأشعة الشمس.

المكَّونات:

كوب من لبن جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون البكر.

ثلاث ملاعق كبيرة من النشا.

أربع ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

طريقة الإستخدام:

يُمزج لبن جوز الهند مع زيت الزيتون في وعاء متوسط الحجم، يُخلط عصير الليمون مع النشا في وعاء آخر لتكوين مزيج ناعم، ثم يُمزج خليط النشا مع خليط لبن جوز الهند، ويُوضع المزيج على نار متوسطة الحرارة، يُحرّك المزيج بإستمرار حتى يتكاثف، ثم يُرفع عن النار ويُترك جانباً ليبرد. يُوزّع الخليط على الشّعر بالكامل بإستخدام فرشاة أو أصابع اليد، ويُلف الشّعر بقبعة إستحمام أو غلاف بلاستيكي للإحتفاظ بحرارة الشّعر، وتُوضع منشفة رطبة ودافئة على الشّعر، أو استخدام مُجفّف الشعر. بعدها، يُغسل الشّعر بالماء الدافئ وشامبو معتدل.

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خلطة لبن جوز الهند والنشا

خلطة لبن جوز الهند والنشا لشعر ناعم في العيد



يُساهم لبن جوز الهند في الحفاظ على صحة الشّعر بشكلٍ فعّال، وعند مزجه مع النشا فإنه يُساعد في تنعيم الشّعر وجعله حريريًا غير مُجعّد.

المكَّونات:

نصف كوب من لبن جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من نشا الذّرة.

طريقة الإستخدام:

تُخلط المكَّونات مع بعضها جيدًا. ثم، يُوزّع الخليط على الشّعر باستخدام فرشاة شعر ويُترك على الشّعر لمدّة ساعة كاملة. ثم، يُغسل الشّعر بشامبو خفيف.



خلطة لبن جوز الهند وزيت الزيتون

انعمي بشعر لامع في العيد من خلال تطبيق خلطة لبن جوز الهند وزيت الزيتون



يُساهم زيت الزيتون في ترطيب الشعر، ويقلّل من جفافه وتقشر فروة الرأس، مما يمنحه الرطوبة الكافية وينعكس بصورة إيجابية على نعومته.



المكَّونات:

أربع ملاعق كبيرة من لبن جوز الهند.

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة الاستخدام:

تُمزج المكَّونات في وعاء جيدًا للحصول على مزيج متجانس. ثم، نضع الخليط على فروة الرأس وندلك جيدًا، ونضع قبّعة بلاستيكيّة على الشعر. يُترك الخليط لمدّة ساعة على الأقلّ، وبعدها نغسل الشعر بالماء والشامبو، ويفضّل تطبيق الخليط مرّة واحدة أسبوعيًا.

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