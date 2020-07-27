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الهايلايتر لمسة من الإشراق في العيد

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 يوليو 2020 03:44 مساءً - الهايلايتر من أبرز المستحضرات المستخدمة في تطبيق المكياج وأهمّها، إذ يساعد على إضاءة البشرة، كما يُبرز ملامح معينة من الوجه، ويعزّز جاذبيته بشكل ملحوظ.


اختاري في المرحلة الأولى الهايلايتر ذا التركيبة المثالية لنوعية بشرتِك، ويُستحسن هنا إعتماد الهايلايتر بتركيبته الجافة أي البودرة للبشرة الدهنية، أمّا الهايلايتر بالتركيبة الكريمية فيُعتبر مثاليًّا لـ البشرة الجافة.


احرصي على اختيار هايلايتر بلون مثالي للون بشرتِك، ويفضّل اختيار اللون الأبيض أو البيج الفاتح للبشرة البيضاء، والهايلايتر بألوان الخوخي، والمشمشي أو الذهبي للبشرة السمراء أو الحنطية.


هايلايتر" شيميرينغ سكين برفكتور بريسد هايلايتر من بيكا " Becca Shimmering Skin Perfector Pressed Highlighter

شيميرينغ سكين برفكتور بريسد هايلايتر من بيكا
شيميرينغ سكين برفكتور بريسد هايلايتر من بيكا



هايلايتر" غلو فايبس دسورسكين نيود ليمينايزر بزدر من ديور" Dior Glow Vibes Diorskin Nude Luminizer Powder Highlighter

غلو فايبس دسورسكين نيود ليمينايزر بزدر من ديور
غلو فايبس دسورسكين نيود ليمينايزر بزدر من ديور


هايلايتر" كيلاوات فريستايل من فانتي بيوتي " Fenty Beauty Killawatt Freestyle Highlighter

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كيلاوات فريستايل من فانتي بيوتي
كيلاوات فريستايل من فانتي بيوتي


هايلايتر" أمبينت لايت باودر إن اتريل من أورغلاس " Hourglass Ambient Light Powder In Ethereal

أمبينت لايت باودر إن اتريل من أورغلاس
أمبينت لايت باودر إن اتريل من أورغلاس


هايلايتر"أن واي أم بي أش أول أوفر هايلايتر باودر من هدى بيوتي" Huda Beauty N.Y.M.P.H. Allover Highlighting Powder

أن واي أم بي أش أول أوفر هايلايتر باودر من هدى بيوتي
أن واي أم بي أش أول أوفر هايلايتر باودر من هدى بيوتي



هايلايتر" أكسترا ديمنين سكين فين من ماك" Mac Extra Dimension Skinfinish Highlighter

أكسترا ديمنين سكين فين من ماك
أكسترا ديمنين سكين فين من ماك


هايلايتر" ذا مالتيبل إن سوس بيتش من نارس" Nars The Multiple In South Beach

ذا مالتيبل إن سوس بيتش من نارس
ذا مالتيبل إن سوس بيتش من نارس



هايلايتر" لوف لايت هايلايتر إن ري أوف لايت من توفيسد" Too Faced Love Light Highlighter In Ray Of Light

لوف لايت هايلايتر إن ري أوف لايت من توفيسد
لوف لايت هايلايتر إن ري أوف لايت من توفيسد

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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