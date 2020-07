الهايلايتر لمسة من الإشراق في العيد

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 يوليو 2020 03:44 مساءً - الهايلايتر من أبرز المستحضرات المستخدمة في تطبيق المكياج وأهمّها، إذ يساعد على إضاءة البشرة، كما يُبرز ملامح معينة من الوجه، ويعزّز جاذبيته بشكل ملحوظ.



اختاري في المرحلة الأولى الهايلايتر ذا التركيبة المثالية لنوعية بشرتِك، ويُستحسن هنا إعتماد الهايلايتر بتركيبته الجافة أي البودرة للبشرة الدهنية، أمّا الهايلايتر بالتركيبة الكريمية فيُعتبر مثاليًّا لـ البشرة الجافة.



احرصي على اختيار هايلايتر بلون مثالي للون بشرتِك، ويفضّل اختيار اللون الأبيض أو البيج الفاتح للبشرة البيضاء، والهايلايتر بألوان الخوخي، والمشمشي أو الذهبي للبشرة السمراء أو الحنطية.



هايلايتر" شيميرينغ سكين برفكتور بريسد هايلايتر من بيكا " Becca Shimmering Skin Perfector Pressed Highlighter

شيميرينغ سكين برفكتور بريسد هايلايتر من بيكا





هايلايتر" غلو فايبس دسورسكين نيود ليمينايزر بزدر من ديور" Dior Glow Vibes Diorskin Nude Luminizer Powder Highlighter

غلو فايبس دسورسكين نيود ليمينايزر بزدر من ديور



هايلايتر" كيلاوات فريستايل من فانتي بيوتي " Fenty Beauty Killawatt Freestyle Highlighter

كيلاوات فريستايل من فانتي بيوتي



هايلايتر" أمبينت لايت باودر إن اتريل من أورغلاس " Hourglass Ambient Light Powder In Ethereal

أمبينت لايت باودر إن اتريل من أورغلاس



هايلايتر"أن واي أم بي أش أول أوفر هايلايتر باودر من هدى بيوتي" Huda Beauty N.Y.M.P.H. Allover Highlighting Powder

أن واي أم بي أش أول أوفر هايلايتر باودر من هدى بيوتي





هايلايتر" أكسترا ديمنين سكين فين من ماك" Mac Extra Dimension Skinfinish Highlighter

أكسترا ديمنين سكين فين من ماك



هايلايتر" ذا مالتيبل إن سوس بيتش من نارس" Nars The Multiple In South Beach

ذا مالتيبل إن سوس بيتش من نارس





هايلايتر" لوف لايت هايلايتر إن ري أوف لايت من توفيسد" Too Faced Love Light Highlighter In Ray Of Light

لوف لايت هايلايتر إن ري أوف لايت من توفيسد

