- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 يوليو 2020 03:44 مساءً - الهايلايتر من أبرز المستحضرات المستخدمة في تطبيق المكياج وأهمّها، إذ يساعد على إضاءة البشرة، كما يُبرز ملامح معينة من الوجه، ويعزّز جاذبيته بشكل ملحوظ.
اختاري في المرحلة الأولى الهايلايتر ذا التركيبة المثالية لنوعية بشرتِك، ويُستحسن هنا إعتماد الهايلايتر بتركيبته الجافة أي البودرة للبشرة الدهنية، أمّا الهايلايتر بالتركيبة الكريمية فيُعتبر مثاليًّا لـ البشرة الجافة.
احرصي على اختيار هايلايتر بلون مثالي للون بشرتِك، ويفضّل اختيار اللون الأبيض أو البيج الفاتح للبشرة البيضاء، والهايلايتر بألوان الخوخي، والمشمشي أو الذهبي للبشرة السمراء أو الحنطية.
هايلايتر" شيميرينغ سكين برفكتور بريسد هايلايتر من بيكا " Becca Shimmering Skin Perfector Pressed Highlighter
هايلايتر" غلو فايبس دسورسكين نيود ليمينايزر بزدر من ديور" Dior Glow Vibes Diorskin Nude Luminizer Powder Highlighter
هايلايتر" كيلاوات فريستايل من فانتي بيوتي " Fenty Beauty Killawatt Freestyle Highlighter
هايلايتر" أمبينت لايت باودر إن اتريل من أورغلاس " Hourglass Ambient Light Powder In Ethereal
هايلايتر"أن واي أم بي أش أول أوفر هايلايتر باودر من هدى بيوتي" Huda Beauty N.Y.M.P.H. Allover Highlighting Powder
هايلايتر" أكسترا ديمنين سكين فين من ماك" Mac Extra Dimension Skinfinish Highlighter
هايلايتر" ذا مالتيبل إن سوس بيتش من نارس" Nars The Multiple In South Beach
هايلايتر" لوف لايت هايلايتر إن ري أوف لايت من توفيسد" Too Faced Love Light Highlighter In Ray Of Light
تابعي المزيد: تقنيات سهلة للحصول على روج أحمر أنيق وجذاب
كانت هذه تفاصيل خبر الهايلايتر لمسة من الإشراق في العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.