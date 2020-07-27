كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 يوليو 2020 03:44 مساءً - بالرغم من فوائد الشمس لصحّة الجسم؛ لغناها بفيتامين "د"، إلا أنها تؤثّر سلبًا على نضارة البشرة وإشراقها، مما يجعلها عُرضة للإصابة بالتصبغات اللونية وظهور الكلف والنمش والتجاعيد وغيرها من المشكلات، خصوصًا إذا لم يتمّ التقيّد ببعض الإجراءات الوقائية لحمايتها من مخاطر الأشعة ما فوق البنفسيجة. ولمعرفة الطرق الصحيحة لحماية البشرة من الشمس والحفاظ على نضارتها وإشراقها، تابعي مع "الخليج 365.نت" السطور الآتية:



الطرق الصحيحة لحماية البشرة من الشمس والحفاظ على نضارتها

طرق حماية البشرة من أشعة الشمس الضارّة



إليك الطرق الصحيحة لحماية بشرتك من أشعة الشمس الضارّة والمهدّدة لشباب وجمال بشرتك:



تطبيق كريم واقي الشمس

من الهام جدًا تطبيق كريم واقي للشمس لحماية البشرة



كريم الوقاية من الشمس، يعدّ من الخطوات الأساسية لحماية البشرة من الشمس؛ إذ يحمي البشرة من ضربات الشمس ومن مخاطر الإصابة بسرطان الجلد. يُمكنك اختيار كريم الوقاية من الشمس بعامل وقاية 50SPF نسبة 98% من الأشعّة ما فوق البنفسجيّة، ما يجعله مثاليًا لجميع أنواع البشرة، لا سيما الحسّاسة منها.

ومن النصائح التي يوصى بها خبراء العناية بالبشرة أن يتمّ تدليك الكريم جيدًا على البشرة ومنحه الوقت المناسب لتمتصّه كاملًا قبل إلحاقه بكريمات الوجه الأخرى التي قد تمسحه عن سطح البشرة قبل أن يستقرّ في الطبقات الداخليّة السطحيّة للبشرة. ومن الهام جدًا تطبيق كريم الوقاية قبل نصف ساعة من التعرّض لأشعّة الشمس، وإعادة تطبيقه كلّ ساعتين على المناطق المعرّضة مباشرة للأشعة ما فوق البنفسجية، خصوصًا عند ارتياد الشاطئ.



ارتداء الملابس الفاتحة القطنية

ارتداء الملابس الفاتحة يحجب امتصاص أشعة الشعة الضارة



تجنّبي ارتداء الملابس ذات الألوان القاتمة؛ كونها تمتصّ الأشعّة ما فوق البنفسجيّة. واستبدليها في الصيف بألوان فاتحة وقصّات فضفاضة، لأنها تصدّ الأشعّة وتحجبها عن البشرة الرقيقة. مع الحرص على اختيار خامات القطن الخفيفة والكتّان الناعمة المناسبة لأجواء الحرّ.



ارتداء النظّارات الشمسيّة

ارتداء النظارات يقي العينين من الشمس ويخفّف من ظهور التجاعيد حولها



لأنّ المنطقة المحيطة بالعينين حسّاسة ورقيقة جدًا وخالية من الغدد الدهنيّة، فهي الأكثر تأثرّا بأشعّة الشمس وعرضة للتصبّغات اللونية وظهور الكلف، وعليه لا بدّ لكِ من نظّارات شمسيّة جيّدة ذات عدسات تصدّ فعلًا أشعّة الشمس عن هذه المنطقة ومكمّلة لأناقتكِ في نهارات الصيف.



تجنّب ساعات الذروة

تبلغ أشعّة الشمس ذروتها بين الساعة 11 صباحاً و 3 بعد الظهر، ما يستدعي تجنّب التعرّض المباشر لأشعّة الشمس لحماية بشرتك.



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ماسكات مفيدة لترطيب البشرة والحفاظ على نضارتها

ماسكات لترطيب البشرة



من المعروف أن لكل فصل من فصول السنة أقنعة مخصّصة للبشرة تبقى هي الأفضل عن غيرها من حيث الترطيب، التغذية وحتى التفتيح. بناءً على هذا ونظرًا لأن فصل الصيف من أكثر الفصول احتياجًا لهذا الروتين. اخترنا لك، مجموعة من أهم الأقنعة المخصّصة للعناية ببشرتك وترطيبها وكذلك حمايتها من تأثير الشمس.

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ماسك الزبادي والطماطم

ماسك الطماطم والزبادي لترطيب البشرة وحمايتها من الشمس



هو الأفضل على الإطلاق لبشرتك؛ حيث تمتاز الطماطم بفعالية كبيرة في التخفيف من آثار حروق الشمس، كما تنظفها وتقلل من إفراز زيوت البشرة. أما الزبادي فيحتوي على مبيض خفيف يخفّف من تغيرات لون البشرة كما ويؤخّر من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

المكونات:

ثمرة من الطماطم

ملعقتان طعام من الزبادي

طريقة الاستخدام:

تُخلط الطماطم والزبادي في الخلاط الكهربائي حتى يتشكل قوام كريمي. ثم، يوزّع الخليط على البشرة النظيفة المغسولة ويترك عليها حوالي 30 دقيقة. بعدها، يشطف الوجه بالماء البارد.

ملاحظة: لبشرة أكثر جمالًا وإشراقًا، يكرّر هذا الماسك 3 مرات أسبوعيًا.



ماسك زيت دوار الشمس والعسل لترطيب البشرة

ماسك زيت دوار الشمس والعسل لترطيب البشرة والحفاظ على إشراقها



يمتص العسل الماء من الجو ليضفي الرطوبة على البشرة. في حين أن زيت دوار الشمس يغذي البشرة، ويُحافظ على صحتها وأيضًا يُزيل تصبغات البشرة.

أما الحليب، فهو يقلّل من إحمرار الجلد والتهابه، ويُساعد في التخلّص من خلايا الجلد الميتة.

المكونات:

ملعقة صغيرة من زيت دوار الشمس

ملعقة كبيرة من الحليب

ملعقة كبيرة من العسل

طريقة الاستخدام:

تُمزج حميع المكونات مع بعضها البعض في وعاء مناسب. ثم، تغمس فرشاة الماسك في القناع المحضّر لتطبيقه على البشرة لمدة 20 دقيقة.

ملاحظة: يُكرّر هذا الماسك مرتين أسبوعيًا.



ماسك الترمس لإزالة التصبغّات اللونية

ماسك الترمس لترطيب البشرة وإزالة التصبغات اللونية



يتميّز هذا الماسك بغناه بالعديد من الفيتامينات والمعادن التي تغذي البشرة، وتحافظ على حيويتها. بالإضافة الى تفتيح لون البشرة مهما كانت درجة تضررها من الشمس.

ملاحظة: يُكرّر تطبيق هذا الماسك 3 مرات أسبوعيًا، مع الحرص على المداوملة عليها لمدة شهر.

المكونات:

ملعقة صغيرة من الترمس المطحون

ملعقة من عسل النحل

طريقة الاستخدام:

تُمزج المكونات جيدًا للحصول على عجينة ناعمة. ثم، تُفرد على بشرة الوجه والرقبة بالتساوي حتى تجف تمامًا. بعدها، يتم إزالتها بطريقة الفرك في حركات دائرية خفيفة.

ملاحظة: يُكرر تطبيق هذا الماسك مرتين أسبوعيًا.

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